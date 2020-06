Agora é lei: 11 novas leis aprovadas pela Alerj passam a valer nesta quinta (04/06):

🎒 Mensalidades escolares serão reduzidas durante a pandemia



Desconto será de 30% do valor que ultrapassar R$ 350 mensais; cooperativas e pequenas empresas devem reduzir cobrança em 15%.

As instituições privadas de ensino são obrigadas a reduzir o valor das mensalidades durante o período de vigência do estado de calamidade pública instituído pela Lei 8.864/20. A norma valerá para todos os segmentos de ensino, sendo eles: pré-escolar, infantil, fundamental, médio (incluindo técnico e profissionalizante) e superior (incluindo cursos de pós-graduação). Essa é uma determinação da Lei 8864/20, que foi sancionada, nesta quinta-feira (04/06), pelo governador do Rio, Wilson Witzel, e publicada no Diário Oficial do Executivo.

https://bit.ly/3ePTNBD

😷 Uso de máscaras obrigatório em todo o estado do Rio

Quem descumprir a regra pagará multa a partir de R$ 106,65.

O uso de máscaras de proteção contra o coronavírus passa a ser obrigatório em todos os municípios fluminenses. As pessoas que descumprirem a norma poderão ter que pagar multa de pelo menos R$ 106,65. É o que define a Lei 8859/20, que foi foi sancionada, nesta quinta-feira (04/06), pelo governador do Rio, Wilson Witzel, e publicada no Diário Oficial do Executivo.

https://bit.ly/3dCn0Qg

🩺 Profissionais de saúde e segurança terão preferência em leitos –

Objetivo é que familiares possam acompanhar à distância tratamento feito em hospitais.Foi sancionada, nesta quinta-feira (04/06), pelo governador do Estado do Rio, Wilson Witzel, e publicada no Diário Oficial do Executivo a Lei 8860/20, que autoriza o governo a instituir a Central de Informações sobre pacientes internados na rede estadual de saúde durante a pandemia de coronavírus.

https://bit.ly/2U7e0L6

