Agustín Rossi é anunciado pelo time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Entenda!

Agustín Rossi foi anunciado como novo reforço do Al-Nassr, novo time de Cristiano Ronaldo. O argentino chega emprestado pelo Boca Juniors até o final da temporada na Arábia Saudita, no dia 30 de junho. Ele será o substituto do colombiano David Ospina, fora por lesão.

Rossi tem pré-contrato assinado com o Flamengo, e será jogador do Rubro-Negro a partir da metade do ano, em julho, com vínculo até 31 de dezembro de 2027. Disputará vaga com Santos, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022.