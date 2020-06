Ailton Júlio do Nascimento Neto é um influencer de sucesso

Ailton Júlio do Nascimento Neto, tem 30 anos e um dos momentos importantes de sua vida aconteceu dois anos atrás, em uma visita do seu amigo de infância, Carlinhos Maia, que é um fenômeno na internet.

Sabe aquele momento da pessoa certa, na hora certa e no lugar certo? Foi assim que Ailton foi gravado durante uma visita do Carlinho Maia na porta de sua casa. E quem fez a gravação foi sua amiga Cristiane Castro, que registrou uma brincadeira que faziam quando criança. E foi aí que Ailton soltou uma risada bem legal.

Ele conta que justo com essa simples risada já teria no momento 3000 seguidores. As pessoas começaram a perguntar por ele para Carlinhos Maia. E Ailton foi crescendo cada vez mais e gravando vídeos com sua amiga Cristiane Castro que não tinha instagram.

“Antes de começar na internet eu trabalhava na portaria de um hospital. No início tive vontade de desistir das gravações, mas as pessoas começaram a se identificar com meu sorriso, com essa gaitada que hoje em dia 1 milhão de pessoas reconhecem”, comenta Ailton.