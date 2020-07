Alergia? Livre-se desse problema

Estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), apontam que no Brasil, 30% da população possui algum tipo de alergia. Sendo a rinite alérgica uma das mais altas , atingindo 25% da população mundial e em seguida a asma alérgica, atingindo cerca de 20% da população infantil e adolescente do país.

Em tempos de pandemia ficamos mais tempo em casa e tivemos a necessidade de reaprender a arte da faxina, mas muitas empresas estão atuando no mercado para auxiliar a dona de casa nesta limpeza pesada.

Recém chegada no mercado, mas com uma alta performance na prestação de seu serviço a Bevare realiza o trabalho de oxissanitizacao dos ambientes, seja ele sua residência ou ambiente empresarial, é também de seu veículo.



A oxissanitização é um processo realizado através de um gerador de ozônio, que utiliza o oxigênio atmosférico e através de uma descarga elétrica potente, gera ozônio. O ar que está no ambiente entra na máquina e as partículas de Oxigênio são transformadas em Ozônio.



Este gás, natural e presente na atmosfera, tem efeito germicida e é eficiente na destruição de vírus, bactérias e fungos. Para entender melhor como o ozônio tem poder de limpar ambientes de forma eficiente, ele é usado até mesmo na medicina e na odontologia.

Outro diferencial da Bevare é que a empresa vai onde o cliente achar melhor para ser atendido, na cidade do Rio de Janeiro.

Serviço:



www.bevare.com.br

(21) 97284.2520

contato@bevare.com.br