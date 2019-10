Alexa Yngrid brilha em novo clipe musical em Manaus

A menina Alexa Yngrid não para! Com todo seu talento e sempre buscando um diferencial em sua carreira artística, a artista mirim se consagra cada vez mais como compositora, cantora, atriz, modelo, blogueira, ginasta e Youtuber.

Alexa se prepara para a gravação do seu segundo clipe, com composição própria especialmente para o seu canal no Youtube.

A gravação ocorreu no último domingo, 29 de setembro, em dois locais: Glacial Curumins Park, localizado na Avenida do Turismo e na Ponta Negra. A artista contou com a participação de vários amigos para a gravação de seu novo clipe musical.

Alexa Yngrid ressalta que “foi uma tarde muito divertida e estou muito ansiosa para ver o resultado”. Ela ainda complementa dizendo que “estou muito feliz, música nova saindo com um clipe maravilhoso, essa vai ser sucesso”.