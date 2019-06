Alunos de Moda de universidade homenageiam estilista Alexander McQueen em desfile

Inspirados no estilo original do estilista londrino Alexander McQueen, terça, 18 de junho, alunos do curso Design de Moda da Unigranrio apresentarão suas criações num desfile em Duque de Caxias. McQueen foi um dos estilistas mais respeitados do mundo, com lojas próprias em , Milão, Nova York, e Los Angeles. Ele faleceu em 2010.

As coleções produzidas e que serão apresentadas na passarela pelos acadêmicos foram inspiradas no tema: “Teatro municipal do na visão de Alexander McQueen”. Para o professor do curso, Eli Dias, será uma oportunidade de mostrar a qualificação dos alunos e o comprometimento com a comunidade.

Alexandre Mcqueen começou na Gucci e influencia estilistas até hoje

Dias acrescenta que o evento também pretende oferecer formação pessoal e profissional a cada aluno. Enquanto a coordenadora do curso de Design de Moda, Rita Quintanilha, enfatiza o caráter cultural da iniciativa.

– A população terá oportunidade de assistir a projetos na área de design de moda, também de caráter prático, possibilitando a ampliação de conhecimentos e, ainda, a valorização da moda na Baixada Fluminense – enfatiza a estilista com experiência no comando de cursos de Moda.

A universidade informa que, antes do desfile, o público terá a oportunidade de assistir apresentações da Orquestra Sinfônica de Duque de Caxias e um grupo de ballet de Caxias.

SERVIÇO – Desfile do curso Design de Moda da Unigranrio – terça, 18 de junho, 19h – Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, na avenida do mesmo nome, s/n, Centro de Duque de Caxias. Entrada franca.