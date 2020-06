Rio Notícias

Uma das cantoras e compositoras da Mulamba, convocou Gabriela Bruel e Érica Silva para a produção remota do single

Assista “GIL”:

No dia 26 de junho, a cantora e compositora Amanda Pacífico lança “Gil”, canção em homenagem a Gilberto Gil, que faz aniversário neste dia.

“Essa música eu fiz homenagem ao Gil, não só pela admiração que tenho por toda a obra dele, mas por tudo que ele dissemina e representa na cultura do nosso país. Cresci ouvindo Gil e vejo nele um exemplo da paz que ele próprio canta. Um ser evoluído que nos ensina tanto na poesia e no som”, explica.

Produzido de forma remota e despretensiosa durante a quarentena, convocou Gabriela Bruel para a percussão, porque “sei que ela bebe muito da água rítmica de Gil”, e suas companheiras de banda, Mulamba: Érica Silva, que complementou com violão, vocais, beat e baixo, além de assinar a mixagem, e Caro Pisco, que assina o vídeo.

FICHA TÉCNICA

Composição: Amanda Pacífico

Intérprete: Amanda Pacífico

Percuteria: Gabriela Bruel

Vocais, Violões, Baixo, Beat e Mix: Érica Silva

Video: Caro Pisco

SOBRE AMANDA PACÍFICO

Nascida em Belém do Pará, Amanda Pacífico iniciou seu contato com a música

no Conservatório Carlos Gomes. Radicada em Curitiba desde 2005, a cantora e compositora traz aos palcos uma sonoridade com forte influência de ritmos do norte do país, misturados a elementos da música brasileira contemporânea.

Atualmente, é uma das vocalistas da banda Mulamba, com quem participou de festivais como DoSol, FLIP, FIG e Se Rasgum.