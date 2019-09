AMMEG se revitaliza e promove palestra sobre depressão aberta ao público

Criada para unir os médicos e promover atualização constante dos profissionais, a AMMEG, Associação dos Médicos do Méier e do Grande Méier, entrou numa nova fase, mais ativa e presente no mundo digital. O novo presidente da AMMEG, Dr. Carlos Alfredo Loureiro Alves buscou parcerias, incrementa a união dos colegas e incentiva o crescimento da associação.

O Dr. Carlos Alfredo, Presidente da AMMEG incentiva palestras e encontros

– A AMMEG tem por objetivo unir os colegas e facilitar o cliente a encontrar os médicos pela nossa região. Então através da educação continuada, ou seja, palestras e eventos científicos, buscamos melhorar a qualidade de atendimento de todos nossos parceiros. E fazemos também encontros sociais, porque assim os médicos se conhecem e quando um encaminha um paciente ao outro, isso facilita em muito o atendimento – explica o gastroenterologista.

Desta forma, segundo o presidente Carlos Alfredo, através de parceria com o Hospital da Fundação do Câncer, na sexta, 20 de setembro, o Dr. Ary dos Santos Mesquita apresenta palestra sobre depressão. Segundo o Dr. Carlos Alfredo o tema ainda suscita muitas dúvidas, continua muito atual e vários pacientes têm alguém que sofreu ou sofre com este mal.

– A depressão é um assunto que envolve todas as classes sociais e idades. Faremos então esta palestra a partir das 09:30h, no Centro de Estudos do Hospital da Fundação do Câncer e vale ressaltar que é um hospital geral, que tem CTI, emergência, realiza exames, não é especializado em câncer apenas. E em outubro faremos uma palestra sobre alergias, pois quando começa a primavera e o inverno desenvolvem-se muitos quadros alérgicos, principalmente as alergias respiratórias – conta o Dr. Alves.

Pensando nos clientes a AMMEG está presente nas redes sociais e possui seu site, o que aproxima tanto médicos quanto pacientes e facilita a busca por especialistas.

– Além de auxiliar os médicos a se atualizar e isso reflete no bom atendimento, a atuação da AMMEG é muito importante pois o paciente não precisa sair do Méier para encontrar o médico que ele precisa. Em nosso site há um guia médico dividido por especialidades, com o nome do médico, endereço, horário de atendimento, tudo organizado e estamos presentes também nas redes sociais. Convido todos os moradores do Grande Méier para nossas palestras e visitar nossos meios de comunicação para prestigiar os médicos do Méier – finaliza o também clínico geral Dr. Carlos Alfredo Loureiro Alves, Presidente da AMMEG.

PALESTRA SOBRE DEPRESSÃO com Dr. Ary dos Santos Mesquita

HOSPITAL FUNDAÇÃO DO CÂNCER- Rua Aristides Caire, 27 Méier – Sexta, 20 de setembro, a partir das 09:30 – Entrada Franca

Informações: ammeg.net