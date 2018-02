Amor Bom Pra Cachorro

‘Casa de Lázaro’ auxilia cães abandonados movida pelo carinho de voluntários

Há quinze anos ela deixou o Brasil mas não esqueceu seus ‘filhos de quatro patas”. Ao fundar a CASA DE LÁZARO, no Méier, um abrigo para cães abandonadas nas ruas, Vanessa Pinto imaginava um local diferenciado, que principalmente tratasse os animais com muito respeito e encontrasse famílias para eles, mas, apenas quem realmente tivesse amor.

– Sempre tive em mente um local que não tivesse canis, porque eles ficam muito solitários e assim cuidamos deles soltos pelos ambientes. A Casa de Lázaro é um abrigo de passagem, ou seja, ficamos com os animaizinhos e buscamos quem possa adotar, mas conversamos, verificamos para ver quem realmente tenha carinho. E isso independe de classe social ou condições – conta Vanessa de 45 anos

Cuidando de vários cães, hoje, o abrigo sobrevive com muitas dificuldades. A casa na Rua Aquidabã é alugada e para manter o trabalho necessita de doação de vacinas, rações, carnes, legumes e verduras. Funcionando 24 horas a CASA DE LÁZARO possui funcionários e oferece adestramento, os cães vão ao veterinário e também têm passeadores, desta forma os custos são altos.

– Além disso, temos as contas que todos têm, água, luz, etc e preciso pagar os funcionários, com seus encargos. Temos voluntários que nos ajudam muito, mas infelizmente as necessidades, aumentam, por isso fazemos campanhas de auxílio – conta a fundadora que mora em Massachussets, USA.

São realizadas campanhas de adoção e ações de banho nos animais, que contam com voluntários. Vanessa conta que também existem pedidos de doação de remédios, alimentos e outros itens necessários para o trabalho com os cães, que podem ser vistos no Facebook da casa ou informados pelos telefones. Algumas ações estão programadas como um almoço beneficente e um show com uma banda para arrecadar fundos.

– Tudo que fazemos é para amenizar o sofrimento destes nossos amiguinhos aonde dói mais fundo, na alma. Eu me sentia triste quando via as pessoas resgatando-os no estado em que eles estavam, por isso comecei este trabalho. Hoje não podemos parar, por isso peço o carinho de vocês – fala emocionada a assistente de enfermeira que vem ao Brasil de 3 a 4 vezes por anos, unicamente pela ‘Casa de Lázaro’.

CASA DE LÁZARO – abrigo para cães abandonadas nas ruas

Rua Aquidabã, 1079 Méier

Informações, doação e adoção: 3042 4255

Janaina 96844 0084 (whatsapp)

vanessa 17742929236 (whatsapp)

https://www.facebook.com/casadelazarorj/

