Ana Carolina Teles é referência na área médica de otorrinolaringologia

A médica otorrinolaringologista, Ana Carolina Teles, vem se destacando cada vez mais devido ao seu trabalho e dedicação à profissão, e por seu carisma e empatia com os pacientes. Ela iniciou a especialização aos 23 anos, no Hospital Federal da Lagoa-RJ, onde ajudou a fundar o ambulatório de Disfagia.

Com título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, Dra. Ana Carolina Teles também cursou pós-graduação em Cirurgia Plástica da Face no Instituto Jurado – SP. E, atualmente é coordenadora do Serviço de Otorrinolaringologia da Casa de Saúde São José- RJ e otorrinolaringologista parecerista do Hospital e Maternidade Santa Lúcia-RJ.

Dra. Ana Carolina Teles também é sócia da Clínica Sensorium, local em que iniciou sua carreira como otorrino, e possui consultório particular no Leblon. Além de fazer parte da Comissão de Cursos e Eventos da Sociedade de Otorrinolaringologia do Estado do Rio de Janeiro, da qual será a primeira secretária da diretoria executiva pelos próximos dois anos.

Texto: Jornalista Lucas Brito