Anatasha Meckenna encanta com clássicos internacionais

Um domingo especial, iluminado por canções sensíveis que tocam a alma e o coração. É o que vai oferecer a Cantora ANATASHA MECKENNA neste dia 03/06, acompanhada do maestro João Carlos Assis Brasil na Sala Baden Powell, em Copacabana.

Apresentando canções eternas do Jazz, musicas marcantes da MPB e composições do New Age, Anatasha tem um público que a admira e se emociona sempre.

– Além da parte musical, em que ela é excepcional, a Anatasha tem um algo a mais, uma aura, uma luz que a acomapanha e sensibiliza qualquer espírito – Observou a professora, bióloga e Kardecista Alice de Mello.

SERVIÇO

ANATASHA MECKENNA e JOÃO CARLOS ASSIS BRASIL apresentam canções internacionais – DOMINGO, 03 de junho, a partir das 15h. Sala Baden Poweel, Av. Nossa Senhora de Copacabana, 360.

Ingressos a partir de R$10,00 na bilheteria ou www.ticketmais.com.br

Informações:2547 9147 / 98675 4222