ANATASHA MECKENNA lança hinos ao amor em Anchieta

Um domingo especial, iluminado por canções sensíveis é o que a Cantora ANATASHA MECKENNA, apresenta dia 02/09, acompanhada do maestro João Carlos Assis Brasil e Diogo Perdigão no sopro, na Lona Cultural Carlos Zéfiro, em Anchieta.

Lançando seu CD “O amor vem pra ficar” a cantora diz que o trabalho autoral surgiu como gratidão ao amor que recebe das canções e de cada um que torna seus shows e sua vida um hino à gratidão.

– Esse show é feito com muito carinho e uma forma de dizer Obrigada. Uso este dom que recebi para o bem, para emocionar as pessoas com minhas canções é uma dadivosa oportunidade que preenche a alma – emociona-se a cantora.

SERVIÇO

ANATASHA MECKENNA e JOÃO CARLOS ASSIS BRASIL – Lançamento do CD “O amor vem pra ficar” – DOMINGO, 02 de setembro, a partir das 17h.

Lona Cultural Carlos Zéfiro, Estrada Marechal Alencastro. 4113 Anchieta. Ingresso: R$ 20,00 – com 1kg de alimento não perecível para obra de caridade. Livre. Informações: 2148 0813 / 96938 3898