Anderson Santana bate um bolão dentro e fora de campo

O mineiro Anderson Santana dos Santos tem 34 anos e é jogador de futebol profissional desde os 18 anos de idade. Natural de Belo Horizonte, sua carreira começou pelo time Cruzeiro Esporte Clube, em 2004. Em seguida, o jogador atuou no Mamoré de Patos de Minas, no clube Tupy, de Juiz de Fora, Minas Gerais e depois entrou para o Cabofriense, no Estado do e o time Linhares, no Espirito Santo.

Desde os 6 anos de idade, ele já sabia que queria ser jogador. Anderson conta que passou por várias barreiras, mas que a sua educação fez com que ele mantivesse a disciplina e a determinação.

O bom resultado faz parte de uma vida bem alicerçada dentro e fora de campo, pois Anderson sabe valorizar a vida e tudo o que ela oferece. O talento do jogador foi além do Brasil. Após jogar no time Náutico, em Pernambuco durante dois anos, Anderson foi descoberto por diversos times internacionais, como o Akhmate Grozny (Russia), Vitoria de Guimarães (Portugal), Chornomorets Odessa (Ucrânia) pelo time Aktobe (Cazaquistão).

Mas Anderson não vive só de futebol. Seu hobby está em fazer amizades e ser parceiro em todas as circunstâncias. Seu lema é “Generosidade gera Generosidade”. Para o jogador, que sempre teve foco em seus objetivos e nunca precisou humilhar seu próximo para chegar aonde chegou, o importante é acreditar em si e ter fé.