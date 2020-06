ANDRADI: O NOVO ROSTO DO TRAP CARIOCA

Desde a infância, Andradi, sempre esteve envolvido em diversas áreas artísticas. Imitações humorísticas, encenações e poesias faziam parte de seu dia a dia.

Incentivado pela família e por seus professores, se apaixonou pela leitura, viajando sempre por vários autores e temáticas inesperados para a sua idade.

Na juventude, ao lado de alguns amigos da escola formou uma banda. No repertório, músicas autorais e covers de Rock `n Roll. Como vocalista fez apresentações em várias edições de eventos escolares.

Aos 16 anos Andradi entrou de cabeça na área, fazendo parte da produção de eventos como “Rock in Rio” e “Cirque du Soleil – Varekai”. Atuou em comerciais de grandes marcas, como “Zona Sul”, “Happn” e “Conversa Fiada”. Através destes projetos, sua carreira como modelo fotográfico foi se abrindo e trazendo à tona novos leques artísticos, ainda não explorados.

O ano de 2019 foi marcado pela mudança de perspectiva no seu trabalho. A forma que se apresentava como um rosto jovem e contido deu espaço a uma vertente mais sensual e provocativa. Através do seu primeiro hit “Exagerada”, produzido por HG, chocou trazendo um clipe considerado por muitos como um dos mais sexys da cena atual do rap. Com a participação e atuação de uma das DJs mais badaladas do RJ: Júlia Bacellar. A DJ contracenou em um roteiro provocante idealizado por Darli Donizete e Luana Jordão, ao som do beat envolvente.

Em 2020, o ano iniciou fervendo com mais uma track de Andradi com a produção de HG. Dessa vez tivemos uma nova peça chave para o sucesso da música. Vit Portela, de apenas 16 anos fez parte desta produção musical que trouxe à tona uma pegada romântica do trap, ainda não mostrada pelo cantor.

O hit “Nosso Mundo”, escrito e interpretado por Andradi, com a participação vocal de Vit está disponível em todas as plataformas digitais e vale dar uma conferida também no clipe, que proporcionou aos espectadores cenas dignas de cinema.

O projeto visual que conta com imagens da Praia da Joaquina e Vale da Utopia, contou com a produção de Nelson Filho, através da produtora Destaque Films que se localiza em Florianópolis – SC.