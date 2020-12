Andressa Hayalla se casa com cantor gospel Lukão Carvalho no RJ

Os cantores oficializaram a união no ultimo domingo (20).

Andressa Hayalla, ex-participante da sétima edição do The Voice Brasil e cantora dos sucessos “Eu também sei fazer”, “Juntando os cacos” e “Vergonha na cara“ feat Tá na Mente, entre outros, subiu ao altar e disse “Sim” ao cantor gospel Lukão Carvalho no último domingo (20). O local escolhido pelos pombinhos para a festa foi o espaço Infinity Green, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, inaugurado pela festa do casal.

Créditos: Felipe Gonçalves

A cerimônia arrancou suspiros e risos dos convidados. Na troca das alianças, a entrada da avó do noivo e a música escolhida pelo casal emocionaram a todos. “Os Sonhos de Deus” foi a canção que os noivos escolheram cantar ao vivo para registrar o momento.

“Eu me sinto muito privilegiada de ser a primeira noiva a casar em um espaço lindo como esse. Foi uma união de sonhos! Os proprietários com o sonho de inaugurar a casa de festas, e nós com o sonho de festejarmos o nosso casamento.”, enfatiza Andressa.

A festa foi marcada por muita música e animação, incluindo um show de pirofagia após a noiva jogar o buquê. A decoração em meio à beleza natural do local contemplou flores em tons de rosa, com velas e detalhes que deram um tom clássico e romântico ao evento. Samba e pagode predominaram a pista de dança, já que os ritmos estão no sangue da noiva, que hoje é um dos grandes nomes do pagode no Brasil. Além disso, a pista também contou com uma banda ao vivo, que colocou os recém-casados para dançar.

Andressa e Lukão estão juntos há dois anos, mas foi na comemoração do Natal de 2019 que o pedido de casamento veio. Nos votos, o noivo enfatizou que foi amor à primeira vista. Ao olhar a foto dela no Instagram, ele falou para todos que um dia se casaria com ela. Agora, casados, Lucas e Andressa fazem planos para o futuro; o casal deixou claro que pretende ter filhos e que vem novidade por aí na carreira de ambos.

“Agora o foco é a nossa família e a nossa carreira; estamos já trabalhando nos próximos lançamentos. Estamos com muitas expectativas no que está por vir!”, comenta o casal.