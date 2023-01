Andrey Santos é anunciado pelo Chelsea

Chelsea anunciou neste sábado a contratação do volante Andrey Santos, de 18 anos. Ele deixa o Vasco por 12,5 milhões de euros após se destacar na Série B pelo Gigante da Colina. Assina contrato de cinco anos com os Blues. Jogador pode fazer sua estreia na Premier League contra o Fulham no dia 12 de janeiro.

“É uma oportunidade muito grande para mim. Este é um grande clube que joga em grandes competições como a Premier League, então estou muito animado. Os jogadores aqui são muito bons e estou muito feliz por estar aqui”, disse o jovem brasileiro.

Em julho, Juninho Pernambucano disse o seguinte sobre Andrey no podcast Resenha Loading: “Eu nunca vi um jogador aos 18 anos tão pronto como ele. Fisicamente ele é um monstro. E tecnicamente ele é muito acima dos outros. Ele não vai ser melhor que eu, ele vai ser muito melhor que eu. Ele é um jogador muito mais completo, com 18 anos eu não jogava metade do que ele joga. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso”.