Aníbal de Mendonça apresenta “Quinta Na Esquina” com dose dupla de cerveja e música

A Rua Aníbal de Mendonça, em Ipanema, recebe seu primeiro festival de rua, o “Quinta na Esquina”, produzido em parceria com as meninas do @cariocandonorio, que busca trazer a proximidade dos moradores e visitantes com a rua escolhida e com os estabelecimentos locais.

O evento conta com a participação de três estabelecimentos, entre eles o burgers. Rio, que leva o conceito de “smash burger” para os consumidores, com diversas opções, como o Cheesebacon duplo (R$ 32). Para adoçar a casa oferece shakes como o de leite ninho com nutella e de doce de leite.

Outro participante é o Yasai Natural Sushi, que oferece culinária japonesa totalmente vegetariana, elaborada pela chef Natalia Luglio e com curadoria da nutricionista Ale Luglio estará com 15% em todo o menu.O mexicano ¿Qué Quieres?também aderiu ao evento e leva seu menu tex-mex para as ruas, com pedidas tradicionais como o burrito com várias opções de recheio, inclusive vegetarianas.

Para animar a noite o evento conta com dose dupla de cerveja, vinho em lata “Bom Vivant”, e o som comandado pelo Dj Degas.

Serviço:

Festival Quinta na Esquina

DATA: 04/07(quinta-feira).

HORÁRIO: 19h às 22h.

LOCAL: Rua Aníbal de Mendonça – Ipanema, .