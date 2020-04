Animal mais profundo do mar é visto na Austrália

As profundezas dos mares ainda guardam mistérios para muitos pesquisadores e cientistas marinhos são constantemente surpreendidos pelas criaturas que encontram na escuridão destes ecossistemas. Durante uma exploração nos Ningaloo Canyons, costa da Austrália Ocidental, com o robô subaquático SuBastian, uma equipe de pesquisadores descobriu o que para eles é o organismo mais longo já registrado: um sifonóforo gigante do gênero apolemia (foto capa)

O sifonóforo, semelhante a um água-viva e corais, lembra um longo cordão gelatinoso e é formado por milhares de células pequenas e especializadas (chamadas zooides) que trabalham juntas para criar uma colônia funcional. Os pesquisadores estimam que a colônia vista no vídeo acima tenha mais de 120 metros de comprimento. Os cientistas observaram até 30 novas espécies e também avistaram uma lula de polvo bioluminescente, um pepino de cauda longa e várias espécies de moluscos, cracas e lagostas. Suas descobertas serão adicionadas ao conhecimento existente do oceano profundo, ao gerenciamento de áreas protegidas e surpreendeu a comunidade científica

– Este animal, sifonóforo é um tipo de geléia. É feito de milhões de clones interconectados. Existem cerca de uma dúzia de trabalhos diferentes que um clone pode fazer na colônia, e cada clone é especializado em uma tarefa específica. Já participei de inúmeras expedições e nunca vi nada assim. A maioria das colônias de sifonóforos que eu vi tem talvez vinte centímetros de comprimento, talvez um metro. Mas ESTE animal é enorme. E não apenas enorme, a colônia está exibindo um comportamento impressionante: de caça – disse Rebecca Helm, professora assistente da Universidade da Carolina do Norte Asheville, que assistiu ao vídeo da SOI, em um tópico no Twitter.

* Fonte: Newsweek