Antiga Beneficência Portuguesa será Glória D’Or

Adquirido pelo grupo D’or o antigo centro de saúde fundado em 1840, segundo os dirigentes, terá unidade médica com 500 leitos, faculdade de medicina e centro de pesquisa e será o maior hospital privado do Rio.

Arrematado em leilão judicial por 60 milhões de reais, o conjunto arquitetônico onde funcionou a Beneficência Portuguesa na Glória já está em obras.

O futuro Glória D’ Or tem inauguração prevista para 2019, deve empregar cerca de 5000 pessoas e previsão de 20 000 atendimentos por mês.

– Vamos recuperar e transformá-lo num complexo com tecnologia e infraestrutura comparáveis aos melhores do mundo ampliando o acesso da população com uma abrangência maior de convênios médicos nessa unidade, acrescenta. Teremos um centro integrado, em que a pesquisa, o ensino e a inovação caminharão junto com o atendimento no hospital – afirma Paulo Moll, vice-presidente da Rede D’Or.