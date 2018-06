Após novo latrocínio moradores do Méier organizam ato

O assassinato do contador Augusto Cezar Silva Andrade, de 37 anos, após assalto, na Rua Paulo Silva Araújo, Méier, gerou comoção e revolta na região e está mobilizando moradores. Através das redes sociais grupos estão marcando um ato, domingo, dia 10/06, a partir das 10h, em frente ao Shopping do Méier.

– Nós não aguentamos mais, o Méier pede socorro! É mais um amigo morto… por isso vamos fazer uma passeata pela Rua Dias da Cruz, mas será totalmente apolítico! Queremos chamar atenção das autoridades e exigimos providências. Pedimos que as pessoas venham de branco – conta Pedro Fernandes, um dos organizadores do ato.

Augusto foi abordado por dois assaltantes, na noite de sábado, 02/06, junto com a mulher e o filho de 9 anos, que presenciaram tudo. O contador foi baleado cerca de cinco vezes quando chegava em seu condomínio e faleceu no domingo.