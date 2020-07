A Torrada das Sereias. Uma simples, porém deliciosa receita, extraída do livro “Comidinhas do bem”. Aprenda a fazer e depois me diga se gostou!



Por: Yve Franco



OLÁ MEUS VERDINHOS! 💚 **. Hoje resolvi começar a manhã de forma diferente.

Há um tempo atrás, ganhei um livro da minha irmã (@Lyslawrence), que chama comidinhas do bem, (POR ANA TAVARES E A NUTRICIONISTA @amylongard ). Dentro dele, várias receitas me chamaram atenção, mas essa em especial pq eu adoro as Sereias, e logo quis saber o que eram as torradas das sereias! Essa receita é feita com extrato de algas, então, como diz no livro, certamente se as sereias estiverem saboreando algo no fundo do mar, será essa torrada!

Vamos à receitinha pras Sereias Do mundo!

A Torrada das Sereias – Receita

•1/2 xícara de requeijão vegano

•2 a 3 colheres de extrato de alga marinha

•Torradas do seu pão preferido

Decoração

PARA DECORAR EU USEI SOMENTE HORTELÃ E UM POUCO DE ERVAS ITALIANAS.

•mas se você tiver brotinhos, semente de gergelim ou outras ervas faça como achar mais bonito.

EU SEMPRE LEVO MEU PRATO JUNTO ÀS PLANTAS PRA QUE ELE RECEBA SUA ENERGIA! Assim que eu gosto de começar minhas manhãs, bem juntinho delas 🌿💚 e claro que dá um toque super especial na foto tb!

Delicioso chá, para acompanhar a torrada das sereias…

Obs: uma receita BEM verde e amarela PRA VÊ SE AJUDA O NOSSO BRASIL VOLTAR A SER FELIZ!

PARA ACOMPANHAR ESSA DELÍCIA EU ESCOLHI UM CHÁ AMARELO E PHYSALIS GELADO DA @seunaturaltea que comprei na @universoverdesaude 💛

BOA SEMANA, BOM DIA E BOM APETITE!

Obs: as algas verdes são cultivadas em água e oferecem mais nutrientes do que a planta encontrada em terra. #torradadassereias #torrada #sereia #vegan #algas # plantas

