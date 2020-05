Aprenda idiomas sem sair de casa e de graça!

Confinamento, tédio e com tempo de sobra? Então esta é uma ótima oportunidade para aprender um novo idioma em várias plataformas na web. Do conforto do seu lar e sem custo você vai abrir portas para o futuro. Porém um alerta, algumas dos sites citados abaixo não tem versão em português.

– Babbel

Com tradução para o português, o Babbel tem aulas de inglês, francês, alemão, sueco e turco e outras línguas. As lições básicas são gratuitas, mas há cursos pagos também.

– Busuu

Com mais de 50 milhões de usuários esta plataforma é bastante popular ao redor do mundo. No Brasil, no entanto, não é tão forte pois não tem uma versão em português. Porém a plataforma é colaborativa na aprendizagem dos colegas, um ajuda o outro.

– Duolingo

O serviço é estruturado como se fosse um game, o que faz com que a aprendizagem seja viciante. O Duolingo tem uma versão em português e aplicativos móveis para Android, iOS e Windows Phone.

– Learn a Language

Funciona como um banco de dados. Lá, você encontra material para aprender espanhol, francês, italiano e alemão, entre outras línguas.

– OpenCulture

Um site com material de aprendizagem de 48 idiomas. A curiosidade é que há curos de línguas populares como inglês, francês ou espanhol, como idiomas mais pouco procurados como gaélico e islandês.

– Surface Languages

No Surface Language você encontra palavras e expressões básicas de vários idiomas sendo uma boa alternativa para quem precisa viajar a algum lugar e não tem muito tempo para estudar.