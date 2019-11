Apresentadora Gardênia Cavalcanti recebe o promoter David Santiago no programa Band Mulher

Nesta quarta 13/11 a apresentadora Gardênia Cavalcanti recebe o promoter David Santiago, em seu programa Band Mulher. A atração vespertina, que vai ao ar a partir das 14h, mostrou a festa de debutantes oferecida pelo promoter a 15 jovens de comunidades carentes, que completaram 15 anos em outubro.

Ao lado da estilista Ivana Beaumond, que vestiu as meninas e seus pais; e de Cacau Alves, da casa de festas Zurique, na Freguesia, local do evento; David Santiago contou sobre a iniciativa, que proporcionou às meninas uma noite de sonhos.

Além de todo o luxo do figurino e do Buffet da chef Mirian Almeida, um show do Mc Koringa animou as debutantes e seus convidados. A valsa foi outro momento inesquecível. Primeiro, as 15 meninas dançaram com seus pais e amigos. Depois, os jovens galãs Douglas Sampaio, João Fernandes, Ronald Sotto, João Pedro Oliveira e Bruno Ahmed dançaram com cada uma delas. Bruno, inclusive, participou da gravação do Band Mulher, dançando com a aniversariante Maysa Machado no estúdio, revivendo a emoção da noite mágica.

Para serem selecionadas, as meninas, que precisaram passar por uma avaliação, que incluiu como critérios ter boas notas, ajudar a mãe nas atividades domésticas e, claro, sonhar com uma festa de debutante.

“Eu estou realizando o sonho delas, das famílias e também o meu. Cheguei ao Rio há 15 anos e a cidade me deu tudo que tenho. Minha irmã e minhas sobrinhas não tiveram uma festa deste tamanho. Então, graças a Deus e aos amigos, vou fazer dessa noite um momento inesquecível”, se empolgou o baiano David Santiago.