Aprovado em testes com humanos respirador mais barato feito por brasileiros

Após testes com quatro pacientes do Incor (Instituto do Coração) do Hospital das Clínicas, em São Paulo um ventilador pulmonar emergencial, o “Inspire”, desenvolvido pela Escola Politécnica (Poli) da USP, foi aprovado por técnicos em todas os modos de uso. Segundo a Escola Politécnica “não houve nenhuma intercorrência com os pacientes ventilados com o Inspire” – declarou em nota a instituição. O custo estimado do ventilador pulmonar emergencial é cerca de mil reais (o ventilador mais barato no mercado custa em média R$15 mil), além disso segundo os pesquisadores da USP outra grande vantagem é o fato do respirador poder ser fabricado em apenas duas horas.

Aparelhos como o da foto são caríssimos, mínImo de R$ 15 mil. O projeto da USP por R$ 1 mil vai facilitar a produção e salvar vidas



O próximo passo será a análise para aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e segundo o pesquisador Raul González Lima da Poli-USP o “Inspire” é um ventilador pulmonar é mecânico, e deve ser utilizado em casos emergenciais. González Lima enfatiza que a instituição de pesquisa é responsável pelo projeto, mas não será pela fabricação, atribuição que será conferida pela ANVISA a empresas interessadas.