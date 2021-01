O atrativo funcionará, diariamente, das 9h às 19h. Na primeira quinzena de janeiro de 2021, moradores do estado do Rio e turistas brasileiros poderão adquirir bilhetes com descontos através da compra online antecipada .

O AquaRio ampliará o horário de funcionamento na primeira quinzena de 2021 e passará a funcionar das 9h às 19h. Entre 2 e 15 de janeiro, o público poderá planejar o passeio ao que é considerado o “maior aquário da América do Sul” e conhecer de perto toda a beleza da biodiversidade marinha.

Como forma de estimular a visitação, o atrativo oferecerá descontos tanto para moradores do estado quanto turistas. A ação valerá para quem comprar os bilhetes com até 24 horas de antecedência à data do passeio através do site www.aquariomarinhodorio.com.br . Os ingressos para moradores do estado sairão a R$59,99, já para turistas brasileiros poderão adquirir por R$89,99.

“O AquaRio considera importante, para a segurança do público, o planejamento da visita. Por isso, ao atrativo oferece R$10 de desconto para quem comprar o ingresso com antecedência pelo site. Assim, é possível agendar o horário da visita e curtir essa experiência inesquecível”, diz Camila Sotomayor, coordenadora de operações do AquaRio.

Protocolos rígidos de segurança para visitação

O AquaRio adota, além das regras e medidas de controle sanitário da Prefeitura do Rio e Organização Mundial da Saúde (OMS), condutas de higienização ambiental diversas vezes ao dia, para a segurança do público.

Além da capacidade reduzida, o atrativo turístico conta com posto de triagem para aferição de temperatura corporal e higienização de mãos e calçados na entrada, que é feita, exclusivamente, pelo Boulevard Olímpico. Já a saída é feita pela Via Binário.

O uso de máscara durante a permanência no local é obrigatório, mas nada de comprometa a experiência única de apreciar a vida marinha e os mais de três mil animais que vivem em mais de 20 tanques que fazem parte do circuito de visitação.

Os elevadores transportam apenas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e o acesso ao terceiro andar — local onde o circuito tem início — é feito pela rampa. Ao de todo do trajeto, totens indicam os cuidados necessários para uma visitação seguir e, além disso, dispensers e estações de álcool em gel estão em todo o trajeto de visitação.

O circuito é demarcado com sinalizações para evitar aglomerações e equipes reforçam, a todo momento, o respeito às regras de distanciamento.

SERVIÇO Aquario

Praça Muhammad Ali, Gamboa (em frente aos Armazéns 7 e 8 do Porto do Rio)

Horário de funcionamento de 2 a 15/1/21: Diariamente, das 9h às 19h (com entrada no circuito de visitação até às 18h)

INGRESSOS AVULSOS

A partir de R$ 59,99 (crianças de 3 a 11 anos – brasileiros e estrangeiros; jovens de 12 a 21 anos (brasileiros); estudantes (brasileiros); pessoas com mais de 60 anos (brasileiros) e pessoas com deficiência (brasileiros e estrangeiros)

R$59,99 (promoção compra antecipada online para moradores e pessoas nascidas no Estado do Rio de Janeiro);

R$ 70 (moradores e pessoas nascidas no Estado do Rio de Janeiro)

R$89,99 (promoção para compra antecipada online de turistas brasileiros

R$ 100 (turistas brasileiros)

R$ 110 (cidadãos do Mercosul)

R$ 140 (ingresso individual estrangeiros que não se enquadrem nas modalidades acima)

Grátis – Crianças menores de 3 anos