AquaRio realiza uma semana dedicada aos tubarões

Shark Week acontece até o dia 20 de julho e na programação há atividades para toda a família, como mergulho da sereia, teatro infantil e exibição de documentário para os visitantes

“Desmitificar o tubarão como animal agressivo e temido é urgente. Da sobrevivência dele, depende o equilíbrio de todo o ecossistema marinho”. Quem faz o alerta é o biólogo marinho e presidente do AquaRio, Marcelo Szpilman.

E não sem motivo. O peixe de esqueleto cartilaginoso é um dos mais predados do mundo e faz parte do imaginário coletivo como uma figura assassina e temida, que deve ser combatida, razão pela qual muitas espécies já se encontram em risco de extinção.

Muito dessa fama, ganhou força na década de 70, com o filme sucesso de bilheteria “Tubarão”, quando o animal, topo de cadeia, recebeu a alcunha de “assassino dos mares”.

E é justamente com o propósito de reverter essa “má fama” que o Aquário Marinho do Rio promove, até 20 de julho, a Shark Week uma semana inteira dedicada a explicar o comportamento desses animais, ajudando a desmitifica-lo e, consequentemente, estimular o propósito de conservação da espécie entre os visitantes na temporada de férias.

“Os tubarões são animais amistosos que não representam nenhum perigo ao homem. Somada a essa má fama, que é alimentada por desconhecimento, sua carne é muito consumida. Precisamos dividir o risco de extinção e debatê-lo a exaustão com as gerações atuais e futuras”, reitera Marcelo Szpilman.

A preocupação com a conservação destes animais não é por acaso: todos os anos, cerca de 100 milhões de tubarões são mortos em todo o mundo. Segundo a União Internacional para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), 17 espécies de tubarões estão extintas e 58 foram avaliadas como “criticamente ameaças” em 2018.

Programação para toda família

Com atividades lúdicas para sensibilizar os pequeninos, a Shark Week mostra a rotina de um pesquisador ao identificar, medir e pesar os tubarões na atividade “Conhecendo os tubarões”.

Diariamente, haverá o mergulho da sereia no Grande Tanque Oceânico, ao lado dos icônicos tubarões Margarida, Donald e Gastão — da espécie Mangona (Carcharias taurus) — e de Ritinha e Zeca, os carismáticos tubarões-leopardo (Stegostoma fasciatum). Sempre em dois horários: das 12h às 12h30 e das 15h10 às 15h40.

A partir das 14h, a diversão está garantida com o teatro de fantoches “Meu amigo tubarão”. Na peça, os personagens embarcam em uma aventura ao fundo do mar junto com o amigo tubarão.

Ao participarem das atividades educativas, as crianças serão convidadas a se tornarem um “Defensoras do Mar”, assumindo compromissos no seu dia a dia em defesa do oceano.

Exibição de documentário

Até 19 de julho, a partir das 16h, O AquaRio exibirá o documentário “Sharkwater”, que denuncia o massacre dos tubarões e que fala sobre a importância destes animais para o ecossistema marinho.

Debates com especialistas

A partir das 11h, os educadores do AquaRio farão um bate-papo com o público falando sobre curiosidades sobre o “senhor dos mares”. Durante o evento, será discutido o porquê de pessoas terem tanto medo dos tubarões, além de mostrar as diferenças entre as diversas espécies.

Às 13h, a equipe de tratadores abordará temas como reprodução, alimentação e condicionamento dos tubarões do AquaRio.

Já no sábado, 20 de julho, das 17h às 19h, o biólogo marinho Marcelo Szpilman estará à frente de mais um episódio da série “Tomando ciência”, em que os debates científicos são aliados a um bom papo e uma rodada de chope. O tema será “Tubarões — Mitos e Mergulhos” e terá a participação do instrutor de mergulho e cinegrafista aquático Rodrigo Thomé e do fundador da plataforma de mergulho AV DIVE Marketing André Valentim. O evento é gratuito e acontece no lobby da atração.

SERVIÇO

Praça Muhammad Ali, Gamboa (em frente aos Armazéns 7 e 8 do Porto do Rio)

INGRESSOS AVULSOS

A partir de R$ 60 (crianças de 3 a 11 anos – brasileiros e estrangeiros; jovens de 12 a 21 anos (brasileiros); estudantes (brasileiros); pessoas com mais de 60 anos (brasileiros) e pessoas com deficiência (brasileiros e estrangeiros)