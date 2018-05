AquaRio recebe projetos de conservação sobre corais

O AquaRio está exibindo dois trabalhos socioambientais através do Instituto Brasileiro de Biodiversidade – BrBio, mostrando a grande importância dos corais no Rio de Janeiro, o Projeto Ecorais e o Projeto Coral-Sol. Com o objetivo de avaliar a saúde dos habitats coralíneos, o Projeto “Ecorais” busca sensibilizar a sociedade e subsidiar informações relevantes para a gestão ambiental de Búzios, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Já o Projeto Coral-Sol pretende conservar a biodiversidade marinha brasileira através do controle do coral-sol, espécie invasora originária do Indo-Pacífico que ameaça a biodiversidade brasileira. Minimizando os impactos ambientais e socioeconômicos do bioinvasor, o “Projeto Coral-Sol” também promove a recuperação dos ecossistemas marinhos e a sustentabilidade ecológica, econômica e social das regiões afetadas.

– A proposta do nosso estande no AquaRio é mostrar quem são os corais, sua importância e as ameaças que vêm sofrendo. Mostramos um pouco do trabalho realizado por nossa equipe, a partir de projetos que incluem ações integradas de pesquisa, monitoramento, educação ambiental, além de subsídios a políticas públicas, fundamentais na busca de uma efetiva conservação marinha – explica Simone Oigman-Pszczol, diretora executiva do BrBio.

De forma interativa visitantes podem assistir ao filme “Beleza Fatal”, uma produção da Globosat e TvZero, com roteiro de Jair de Souza, que revela a invasão do coral-sol e como o Projeto Coral-Sol atua para enfrentar esta bioinvasão. O público também pode conhecer algumas espécies e a dinâmica do trabalho realizado pelo Instituto Brasileiro de Biodiversidade – BrBio.

AquaRio – Avenida Rodrigues Alves, 379 Centro. Tel (21) 3613-0700

