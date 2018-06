Ariano, em busca do Cavaleiro Sertanejo chega à Tijuca

Seis Cavaleiros partem em busca do lendário Ariano Suassuna e assim invadem com música e poesia a cidade nordestina de Armorial. No espetáculo “Ariano – O Cavaleiro Sertanejo”, no SESC Tijuca, até 08 de julho, os atores contam e cantam sobre a lenda do cavaleiro nordestino, que nasceu, amou, viveu e lutou usando as armas mais potentes: a pena e a tinta.

A montagem comemora os 22 anos de carreira da Companhia de Teatro Os Ciclomáticos e segundo seu autor será uma homenagem a Suassuna e “uma viagem nas vivências populares”.

– O cancioneiro, o sertanejo, o repente, o forró, o movimento armorial, o mamulengo e toda esta seara de possibilidades existentes no universo nordestino. O cavaleiro andante, de mistérios e mitos, deixou seu legado e perpetuou suas histórias e foi intitulado: Ariano – explica o auto e diretor Ribamar Ribeiro,

Ficha Técnica

Elenco: OS CICLOMÁTICOS CIA DE TEATRO – Carla Meirelles, Getulio Nascimento, Julio Cesar Ferreira, Nivea Nascimento,Renato Neves e Fabiola Rodrigues

Texto e Direção: Ribamar Ribeiro / Figurinos: André Vital, Nívea Nascimento e Roberto de Biase

Músicas: Getulio Nascimento / Preparação Vocal: Juliana Santos / Preparação para Canto: Getulio Nascimento / Cenografia: Getulio Nascimento e Cachalote Mattos / Adereços: André Vital, Mauro Soh e Nivea Nascimento / Iluminação/Op de Luz – Mauro Carvalho / Sonoplastia: Getulio Nascimento e Ribamar Ribeiro / Op. de Som – Ribamar Ribeiro / Programação Visual: Nívea Nascimento

SERVIÇO

“Ariano – O Cavaleiro Sertanejo”, – SESC Tijuca – R. Barão de Mesquita, 539 – telefone: 21 3238-2139 – De 15 de junho a 8 de julho – Sexta a domingo às 20h. Ingressos: R$30,00 inteira, R$15,00 meia, R$7,50 Sócios do SESC, PCG gratis

Classificação indicativa para maiores de 12 anos