Arquidiocese do Rio promove liturgia da Páscoa virtual e pela primeira vez Consagração do Brasil aos pés do Cristo Redentor

Para os cristãos a Páscoa é o centro do ano litúrgico e o grande acontecimento anual, porém, devido a Pandemia do Covid 19, a Arquidiocese do seguindo as orientações da OMS e das autoridades federais, estaduais e municipais, irá celebrar do Domingo de Ramos e o Tríduo Pascal de forma diferentes: sem a presença do público e utilizando meios eletrônicos e digitais.

As Missas nas paróquias da Arquidiocese estão sendo transmitidas online pelas redes sociais e sites das respectivas paróquias. As celebrações presididas pelo Cardeal serão transmitidas pela Rádio Catedral e a Web TV Redentor com as respectivas redes sociais e aplicativos. Haverá grande rede transmissões geradas pela Rádio Catedral e WebTv Redentor.

Em todo o Brasil e no mundo as celebrações já estão sendo afetadas e mudaram a forma dos fiéis demonstrarem sua fé. Em muitas paróquias como a Igreja Dom Bosco, na Asa Sul de Brasília (DF) centenas de fotos dos fiéis estão sendo colocadas nos bancos do Santuário. Com procissões antecipadamente canceladas fiéis depositam imagens, fotos e flores nas portas das igrejas e rezam ajoelhados na frente dos templos.

Porém para o Coordenador da Comissão de Pastoral o importante é celebrar a fé mas e preservar as vidas

– Vivemos o mistério central de nossa fé: a Páscoa! É o centro do ano litúrgico que dá origem a todas as demais celebrações. Neste ano, devido a Pandemia do COVID-19, preocupada em preservar a vida e não disseminar a contaminação, neste ano se faz de modo diferente, mas sempre com a alegria e esperança – analisou o Cônego Claudio dos Santos Coordenador da Comissão de Pastoral

– Veja destaques da programação de celebrações do Domingo de Ramos e Tríduo Pascal presididas pelo Cardeal Orani João Tempesta

Sexta-feira Santa – 10/04 a) Dia de jejum e oração pedindo o fim da pandemia Na Sexta-feira da Paixão do Senhor, a Ação Litúrgica desse dia será transmitida às 15h. Sugestão de sinal: colocar uma cruz em suas portas (paixão e morte do Senhor).

Sábado Santo – 11/04 a) Às 9 horas, no horário do “Rio Celebra”, uma reflexão especial sobre o Tríduo Pascal. Esse momento será gerado pela Rede Vida de Televisão para nossas redes. b) A Vigília Pascal será celebrada às 19h. Rito mais breve e sem batizados. Sugestão de sinal: uma vela simbolizando o Círio Pascal. Às 21h30, comandados pela Rádio Catedral e nossas redes de áudio, WebTV e redes digitais faremos uma bela manifestação pascal nas portas e janelas de nossas casas: acender a lanterna do celular e cantar “ Porque Ele Vive” com toda alegria e confiança concluindo com o repicar dos sinos.

Domingo de Páscoa – 12/04 a) A Missa Pascal Arquidiocesana será as 11h da manhã concluindo com o Regina Coeli solene com sinos. O almoço de Páscoa para os pobres na Catedral neste ano será diferente: serão distribuídas quentinhas para a população em situação de rua no local onde se encontram os irmãos e irmãs evitando aglomeração; (muitas comunidades paroquiais, religiosas e novas comunidades o estão fazendo também todos esses dias nas diversas regiões da cidade)

Às 14 horas (12 horas do horário legal na Basílica de Guadalupe no México), coordenada pela CNBB, teremos a consagração do Brasil em Rede Nacional de rádios e TVs católicas. Após essa consagração devem tocar os sinos das igrejas.

Às 15 horas, o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, de helicóptero, dará uma bênção pascal com o Santíssimo Sacramento à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro enquanto tocam os sinos das igrejas.

Ás 19 horas, Consagração do Brasil aos pés do Cristo Redentor – . “Que em meio a tantas preocupações e mudanças em nossas vidas nestes dias, a celebração pascal encha de confiança e esperança nossas vidas para retomarmos de modo novo nossa caminhada. Saudamos a cada um com a certeza de que a vida vence a morte e que o Senhor ressuscitado está entre nós. Feliz Páscoa!” – Cônego Claudio dos Santos Coordenador da Comissão de Pastoral