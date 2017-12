Arroz sob os holofotes

Essa é a proposta de alguns dos principais restaurantes, que elegeram o versátil e emblemático cereal, tão rico em significados, como a estrela nesse mês de dezembro, merecendo ser destaque no centro das mesas. O simbolismo do arroz remete à ideia de fartura e prosperidade, desejo mais que oportuno nestes tempos. E a versatilidade dos experts da culinária local está em clima de festa, prontos a transformar o trivial acompanhamento em celebridade.

Localizado em um casarão histórico no Jardim Botânico, o Yumê é um dos restaurantes queridinhos de famosos nacionais e internacionais. A casa combina ambiente intimista e aconchegante com um cardápio contemporâneo, recheado de clássicos e versões de pratos orientais cheios de sabor e personalidade. E por lá o cereal ganha destaque na sugestão da habilidosa dupla de chefs Raimundo Fernandes e José Pontes, que prepara o Ebi Furay (foto) (R$68), deliciosa combinação de camarões crocantes recheados com cream cheese acompanhados de arroz com shitake.

Outro destaque da casa é o Jardim Japonês oferece aos comensais uma experiência única: degustar as iguarias locais sentado sobre um lago de carpas admirando o belíssimo céu carioca através do teto retrátil.

O tradicional Azumi, restaurante genuinamente japonês e familiar, em Copacabana, conquista os clientes por ser um pedacinho do Japão em solo carioca. Fruto do sonho da família Ohara, proprietária do local há mais 28 anos, o restaurante é o único da cidade totalmente japonês, com um cardápio legitimamente nipônico e caseiro. E para quem não sabe, o arroz é considerado o alimento mais importante do Japão e tem sido cultivado no país há mais de 2.000 anos. Pensando nisso, Alissa Ohara, homenageia a iguaria que é de grande importância histórica e cultural para todo o país, sugerindo o popular Katsu don (foto)(R$75), clássico arroz servido em bowl, coberto com costeleta de porco empanada, ovo, cebola no molho levemente adocicado.

O Guy Restaurante é um oásis da boa gastronomia franco-brasileira localizado na bucólica Fonte da Saudade, na Lagoa. A cozinha local é comandada pelo chef Jefferson Pacheco, que traz na bagagem referências de muitos lugares onde morou, como França e Portugal. Jefferson lança os holofotes sobre o versátil cereal no inusitado Risoto de costelinha suína com banana da terra (foto) (R$ 69), o clássico Risoto Vavá Ramalho (foto) (R$ 69), com aspargos, limão siciliano e queijo parmesão.

No tradicional Adega do Cesare, no Posto 6, em Copacabana, o ambiente familiar e os pratos muito bem servidos são uma combinação imperdível para a celebração de momentos especiais. Recanto que conta com clientes fiéis, que frequentam a casa há muitas gerações, o restaurante conta com o chef João Ribeiro comandando a cozinha e oferece uma deliciosa Paella Valenciana (foto) (R$185), prato à base de arroz, típico da gastronomia valenciana, leva frutos do mar, frango e carne de porco, e uma ótima opção para compartilhar com amigos e família.

O Terra Brasilis é um restaurante com localização privilegiada na praia Vermelha, que rapidamente se tornou ponto de encontro de moradores da Zona Sul e turistas. Os pés do restaurante ficam dentro do mar, com vista frontal para o Pão de Açúcar e o Bondinho, eternos cartões postais da cidade. Para completar o agradabilíssimo ambiente, uma amendoeira cresce no meio do salão, trazendo um pouco da bela vista além das janelas para dentro da casa. Os três ambientes do local se dividem em um interno, para o buffet, e dois externos, onde é servido o cardápio à la carte. Além do clima aconchegante, a casa oferece uma ampla variedade de sabores preparados com excelência pela equipe da cozinha, que incluiu ao buffet de almoço (R$63,90) a tradicional Paella de Frutos do Mar (foto), receita feita com arroz, lula, camarões, mexilhões cuidadosamente selecionados.

Serviços:

Yumê

Rua Pacheco Leão 758, Jardim Botânico – 3205-7321.

Seg, do meio-dia às 15h30m; e das 18h à meia-noite. Ter a quin, do meio-dia às 15h30m; e das 18h à 1h. Sex e sáb, do meio-dia às 2h. Dom, do meio-dia à meia-noite.

Azumi

Rua Ministro Viveiros de Castro 127, Copacabana – 2541-4294 / 2295-1098

Dom a quin, do meio-dia às 15h; e das 19h à meia-noite. Sex e sáb, do meio-dia às 15h; e das 19h à 1h.

Guy Restaurante

Rua Fonte da Saudade 187, Lagoa – 3549-8307 / 3529-8640

Seg à quin, das 11h às 23h. Sex, das 11h à meia-noite. Sáb e feriados, das 8h à meia -noite. Dom, das 8h às 23h.

Adega do Cesare

Rua Joaquim Nabuco 44, Copacabana – 2523-1429 / 2523-0467

Seg à dom, das 11h às 01h.

Terra Brasilis

Praça General Tibúrcio s/n, Urca – 2275-4651

Quilo: Seg à sex, das 11h30m às 15h30m. Sáb, dom e feriados, do meio-dia às 16h. À La Carte: Quin à dom, das 11h30m às 23h30m. Sex e Sáb, das 11h30m à 00h30m.