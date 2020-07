Pensando em fazer a espiral da arte continuar a todo vapor em pleno isolamento social, a companhia carioca Etc e Tal, acostumada a viajar pelos quatro cantos do país há mais de 25 anos, criou e desenvolveu o projeto Arte no Palco, Em Casa e Etc e Tal, onde ações serão gravadas e postadas em suas contas do Facebook e Youtube. O pontapé inicial será no dia 4 de julho às 16h em uma live na página www.facebook.com/ETCETAL93, onde será apresentado o projeto pelos gestores e atores da companhia Melissa Teles-Lôbo, Marcio Moura e Alvaro Assad com vídeos, bate-papo e participação ao vivo com os que estiverem assistindo. O grupo ainda fará uma surpresa para os ligados na live: vão exibir na íntegra a premiada peça “O Maior Menor Espetáculo da Terra” (2014), um espetáculo onde um grande-mínimo e compacto Circo de Pulgas é montado – em que o cenário e assessoria circense foi assinado por Domingos Montagner.

O trio fará intervenções artísticas (para todas as idades e primeira infância) e oficinas on line (mímica para atores, oficina do riso para crianças e família, mímica na dança e histórias de humor), além da série de lives Comicidade & Trajetória que está acontecendo desse início de junho com nomes do humor de diversas vertentes do teatro, cinema, tv, circo e youtube (Já passaram por lá Mônica Martelli, Fernando Sampaio, Júlia Rabello, Flávia Reis, Victor Lamoglia, entre outros).

“A partir de agora os projetos se ampliam com as ações de intervenções atorais, oficinas e conteúdo informativo. Além de outras lives com companhias artísticas e artistas do corpo”, diz Melissa Teles-Lôbo. Essas ações produzidas pelo ETC E TAL são potencializadas por projetos concedidos, como por exemplo o Edital do Governo do Estado do RJ “Cultura Presente nas Redes”, de forma que se transformaram em três diferentes projetos. Importante seguir a trupe, pois será através das contas do Instagram (@cia_etcetal), do Facebook (etcetal93) e do YouTube (etcetal93) que o público será informado quando as ações serão disponibilizadas.

Sobre o espetáculo “Maior menor espetáculo da Terra”

Com cenário e assessoria circense de Domingos Montagner, o premiado grupo carioca ETC E TAL traz sua montagem de ‘circo de pulgas’, um típico teatro em miniatura do século XVIII.

Vídeo: http://ow.ly/hczjc

Um magnífico circo em miniatura arma sua lona . Em cena, “O Maior Menor Espetáculo da Terra” apresenta números tradicionais de trapézio, funambulismo, equilibrismo, magia, uma grande trupe de pulgas e a já conhecida verve cômica do trio carioca Centro Teatral Etc e Tal. Feito para os pequenos, mas livre para todas as idades, o espetáculo tem duração de 50 minutos. No espetáculo, os atores do Etc e Tal conduzem no fantástico picadeiro circense artistas de diversos continentes, com a brasilidade dos panos de roda que mambembam por nosso país. Da China, Pun Ching Oo, a pulga funâmbula; da Argentina, PulGardel, a pulga bala; da Oceania, as lindas pulgas gêmeas trapezistas, Pulg Lee e Pilg Luu. Estas e, dentre tantas outras, uma inimaginável pulga indomável da floresta do Zimbábue, a PONGA! Todas elas com talentos arrebatadores e incrivelmente trabalhados por um trio de cômicos Mestres de Cerimônias, conduzindo o público a um extraordinário mundo mambembe em miniatura.

Arte no Palco, Em Casa e Etc e Tal

Projeto com ações gratuitas da Companhia ETC e TAL nas plataformas on line.

– HISTÓRIAS REAIS, com Marcio Moura, Ator, coreógrafo e Gestor do Etc e Tal, que atua fazendo o Rei do último espetáculo da Cia “ João O Alfaiate – Um Herói Inusitado”. O carismático personagem (com direito a transformação através do visagismo de próteses e maquiagem) conduz o espectador com histórias divertidas contadas para toda família, utilizando mímica, onomatopeias, invencionices, trazendo clássicos da literatura sempre com uma versão única e fantasiosa. Classificação: LIVRE Duração: 30 minutos.

– RIO QUE TE QUERO RISO é um Jogo de Mímica, com a atriz, mímica e gestora do Etc e Tal Melissa Teles-Lôbo. Melissa Teles-Lôbo provoca uma intervenção interativa para a PRIMEIRA INFÂNCIA. Com o “Bobo da Corte” (laureada com PRÊMIO DE MELHOR ATRIZ). Este divertido personagem do espetáculo “ João O Alfaiate- Um herói Inusitado”, nos brinda com elementos lúdicos através de intervenções corporais em que os pequenos são convidados a interagir com a tela num jogo de adivinhações através de movimentos, imagens animadas e efeitos sonoros de música clássica. Classificação LIVRE – indicação de 0 a 05 anos. Duração: 30 minutos.

– OFICNA DE REALIDADE MÍMICA é uma oficina on line de mímica com Alvaro Assad. O premiado diretor e mímico (atualmente concorrendo como Melhor Diretor e Autor ao Prêmio de Humor Fábio Porchat 2019) compila os principais pontos da técnica da mímica promovendo um workshop virtual para ser realizados por os interessados em arte gestual, abordando os seguintes tópicos: breve histórico da mímica, segmentação, estanque, concordância e jogo cômico com mímica ilusória. As referências das técnicas podem ser vistas no trabalho da Etc e Tal e nos trabalhos em que assinou a direção corporal e mímica – série da NETFLIX “Ninguém Tá Olhando” (Dir. Daniel Rezende), também no filme “Lições Turma da Mônica” (Dir. Daniel Rezende), e a preparação e direção corporal e mímica de Rodrigo Santoro para o Filme “Laços – Turma da Mônica”(Dir. Daniel Rezende).

Serviço

Etc e Tal apresenta Arte no Palco, Em Casa e Etc e Tal

No dia 4 de julho às 16h – live na página www.facebook.com/ETCETAL93

Exibição do espetáculo “Maior Menor Espetáculo da Terra”

Livre