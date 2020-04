Artistas da noite driblam a crise e Fabio Figueiredo faz Live com prêmios

Sem público, sem shows, sem trabalho, mas os músicos estão sendo criativos durante o isolamento social. E com muito Pop Rock o cantor Fábio Figueiredo fará sexta, 24/04 e sábado, 25/05, Lives com brindes e premiações. Ele e outros artistas da noite carioca começaram a brindar quem acompanha seus trabalhos com shows ao vivo, de casa. Porém Fábio foi além e driblou a crise fazendo sorteios de seus shows, para após a quarentena, devido ao Novo Coronavírus, e, agora está com empresas que vão premiar quem assistir sua Live.

– Tivemos as rifas que dão direito a apresentações minhas, após a quarentena e agora chegaram parceiros que vão dar muita força com sorteios e descontos. É um show bem informal, estilo voz e violão, mas com muita energia, Rock´n Roll e música boa.

Apresentando sucessos do Rock Nacional e Internacional, Fábio Figueiredo canta e toca desde Bon Jovi, RPM, Roupa Nova, passando por Lulu Santos, Tears For Fears, Legião Urbana e até Madonna. Para ganhar os prêmios o cantor, instrumentista e professor explica que basta marcar e convidar amigos para curtir as Lives em suas redes sociais.

ASSISTA:

YouTube.com.br/fabiofigueiredo

https://www.facebook.com/fabio.figueiredo.3950

https://www.instagram.com/fabiofigueiredo.vocal/

PARCEIROS

https://www.instagram.com/ottorestaurante.oficial/

https://www.instagram.com/msurtobar/

/https://www.instagram.com/escrita.fina/

https://www.instagram.com/rocknacaneca/

https://www.instagram.com/duckwalkpub/

https://www.instagram.com/acadebeer/

web1master

https://www.instagram.com/marcellemoraesfotografia/

dani_balmant

adrianapodologa03isjob