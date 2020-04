Artrose do joelho pode ser tratada sem cirurgia, afirma ortopedista esportivo

Joelho inchado, dores durante atividades físicas e limitação dos movimentos, para qualquer pessoas é um suplício, imagine para atletas? É um risco no desempenho esportivo e com o tempo pode causar lesão crônica e colocar em risco todo o corpo. Segundo o Dr. Daniel Carvalho o quadro pode evoluir e até levar a uma cirurgia

– A artrose é um problema que vai surgindo ao longo do tempo e se não tomarmos alguns cuidados, o quadro pode evoluir com muito desgaste das estruturas articulares muitas vezes a diminuição ou interrupção das atividades físicas – lembra o ortopedista esportivo.

Porém o especialista afirma que é possível tratar a artrose no joelho com ácido hialurônico associado a um programa de treinamento específico que pode melhorar a lubrificação da articulação, absorção de impacto e propriedades anti inflamatórias aumentam.

– A diminuição da inflamação é o principal resultado e aumento da viscosidade do líquido sinovial, presente nas articulações que tem como função o amortecimento. A consequência disso, é a melhora da dor e da função do joelho como um todo – afirma Daniel Carvalho

O principal foco do tratamento sem intervenção cirúrgica para a artrose do joelho são medidas para o reestabelecimento do equilíbrio muscular de membros inferiores, associado a melhora da dor e função do joelho, onde o ácido hialurônico tem se mostrado muito eficaz. Porém A infiltração de ácido hialurônico é mais indicada para casos de artrose leves e moderadas, nos casos graves, é uma opção para melhora da dor até a cirurgia.

Dr. Daniel Carvalho – Ortopedia do Esporte

