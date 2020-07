As jovens promessas do Futebol Brasileiro

A nova geração do futebol brasileiro já vem surgindo a algum tempo…

Após a Copa do Mundo de 2018, surgiram com bastante força várias novidades, muitas

delas já se destacam no Brasil e alguns até no exterior.

O Brasil é muito respeitado no mercado internacional por revelar grandes talentos. E, por

ser um país de dimensões continentais, a quantidade de novas revelações, é capaz de

abastecer as equipes, tanto dentro como fora do país.

Especialistas já estão fazendo as suas apostas e especulando que jogador será o novo Rei

do Futebol dos próximos anos…

Quase todo mundo se interessa pelo mundo das apostas, e Codigobet conquistou o mundo

ao combinar uma grande cobertura de modalidades esportivas

Separamos uma lista com 10 atletas de maior destaque em 2020, e que são as grandes

apostas para a próxima Copa do Mundo em 2022.

Iniciando a lista, Caio Jorge, o atleta que atua no Santos, tem apenas 18 anos, e joga na

frente, é habilidoso, com visão de jogo. O menino recém promovido das divisões de base,

está se valorizando muito no mercado da bola. O jogador está avaliado em torno de 8

milhões de Euros.

Matheus Cunha, atacante do Leipzig, atua bem pela ponta direita, mas prefere atuar como

centroavante. Começou nas bases do Coritiba, logo chamou a atenção do Sion, clube

Suiço. Não demorou muito e o Leipzig o comprou por 1,5 milhões de euros. Hoje com 20

anos, Matheus está se despertando interesse dos clubes europeus, por causa de suas

grandes atuações. Por esse motivo, o seu valor de mercado subiu para 13 milhões de

euros. O Jovem Matheus é visto como um dos jogadores que defenderão a Seleção

Brasileira na próxima Copa do Mundo, em 2022.

Paulinho, atacante revelado pelo Vasco da Gama, com apenas 17 anos foi comprado pelo

clube alemão Bayern Leverkussen pela quantia de 17 milhões de euros. Paulinho é um

jogador extremamente rápido e habilidoso, com muita visão de jogo e, por causa disso, logo

despertou o interesse de clubes europeus. Hoje Paulinho tem 19 anos, tem vivido uma certa

instabilidade, talvez por causa da força de sua equipe e também por sua idade. Mesmo

assim, o atacante também é cotado para atuar na próxima Copa de 2022.

Tetê, um veloz ponta direita, foi revelado pelo Grêmio, e em 2019, foi comprado por 15

milhões de Euros pelo Shakhtar Donetsk. O jovem de apenas 19 anos está tendo grandes

atuações, demonstrando velocidade e categoria. O passe de Tetê hoje está avaliado em 17

milhões de Euros.

Gabriel Martinelli, revelado no Ituano, chamou tanta atenção pela habilidade e pela

quantidade de gols que fez em pouco tempo, que o Arsenal o comprou. Negociado por

apenas 5 milhões de Euros, o jovem talento está valendo hoje 18 milhões de Euros. A

razão dessa valorização é que Gabriel sabe jogar coletivamente, finaliza muito bem, é muito

habilidoso, e é cotado para ser um dos grandes.

As apostas não param, e a lista pode aumentar em 2021, quando novos atletas serão

promovidos das categorias de base para o profissional. O Brasil tem um potencial enorme

para revelar novos jogadores, assim acredita o site Iusport da Espanha.

Voltemos à lista das jovens promessas do futebol brasileiro:

Antony, ponta direita revelado pelo São Paulo no começo de 2019, rapidamente se firmou

no time titular. Avaliado inicialmente em 20 milhões de Euros, foi difícil para o São Paulo

resistir às ofertas de clubes europeus. Quem teve mais sorte foi o clube Ajax, da Holanda,

que ofereceu 15,75 milhões de Euros e o São Paulo aceitou. Pelo grande futebol

apresentado, o atleta tem grandes chances de atuar na seleção brasileira no futuro.

João Pedro, revelado pelo Fluminense, bastou jogar poucas partidas como titular para

encantar os experts. Em suas poucas apresentações no Fluminense, o habilidoso João

Pedro enlouqueceu os zagueiros, fez gol de bicicleta, só não fez chover! Tanto talento, em

uma ascensão meteórica o fez se transferir para o Watford, da Inglaterra por 20 milhões de

Euros.

Jogando muito desde as categorias de base do Flamengo, o jovem Reinier já despertava

interesse dos clubes europeus muito antes de se tornar jogador profissional. Não precisou muito

tempo na equipe profissional para o Real Madrid fazer uma oferta irrecusável de 25 milhões

de Euros pelo jovem de apenas 18 anos. Jogando um futebol de grande categoria e fazendo gols importantes pelo Flamengo, Reinier é visto como o futuro camisa 10 da Seleção brasileira.

Outra promessa que devemos ficar de olho é Vinícius Junior. Em 2017, com 16 anos,

Vinícius entrou para a história do Futebol Mundial ao ser negociado para o Real Madrid. O

clube Madrilenho desembolsou a quantia de 45 milhões de Euros e levou ainda jovem, o

grande ídolo da torcida do Flamengo. Vivendo momentos de altos e baixos, e muitos

observadores dizendo que ele é fruto da mídia, o jovem Vinícius Junior tem sim enorme

talento, e em breve chegará à maturidade. Extrema habilidade, ousadia, inteligência,

Vinicius Junior é considerado um fora de série. Hoje, Vinícius está avaliado em 50 milhões

de Euros.

Completando a lista das 10 grandes promessas do futebol brasileiro, o atacante Rodrygo,

ex-Santos, assim como Vinícius Junior, está avaliado em 50 milhões de Euros. O seu

futebol está em franca ascensão e não será novidade nenhuma se ele vestir a camisa da

Seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. O menino chegou ao Santos em 2011 para

atuar no Futebol de Salão. Logo obteve destaque e foi promovido ao Futebol de campo.

Não demorou muito para o Real Madrid comprá-lo por 45 milhões de Euros.

Vale lembrar que todos esses jovens jogadores, com grandes atuações, já não são mais

promessas em seus atuais clubes. E o caminho natural é o coroamento de suas carreiras

vestindo a tão sonhada camisa amarelinha da Seleção Brasileira.