Horóscopo: início de 2021 vem com positividade e acelerado

A primeira semana de 2021 começa trazendo a sensação de continuidade, porém para a maioria dos signos com a impressão de que tudo está mais rápido. Apesar de mudanças lentas o tempo continua passando muito depressa, é o que o pressente Jaciara Cabral. Por isso no início de 2021 é momento de manter a calma, se possível tirar umas férias, evite se irritar, mantenha o foco, ponha em ordem o que está adiando, enfim coloque as coisas no lugar. No entanto no do cenário político e social, há previsões de rompimento com a continuidade

ÁRIES – 21 de março a 19 de abril

Ariano desde o início da semana busque manter-se calmo. Vão surgir desafios no setor das emoções, no entanto este é o momento para analisar, friamente. Por isso vai parecer que você está mais irritado do que o normal neste início de 2021, respire, conte até 10, medite, busque a tranquilidade, quem sabe ouvindo aquelas músicas que você ama!

TOURO – 20 de abril a 21 de maio

Momento muito favorável para planejar férias, relaxar ou pelo menos tirar uma folga de tudo. Agora, ao buscar parar com as tarefas vai sentir-se bem mais em paz e com as baterias recarregadas para o início de 2021. Vamos começar a colocar em prática aquelas metas e tarefas para o novo ano Taurino?

GÊ MEOS – 22 de maio a 20 de junho

A indicação para o geminiano é que nessa semana ele mantenha o foco em qualquer assunto que merecer sua atenção. Dispersar, além de lhe dar aquela sensação de intranquilidade, pode prejudicar projetos que começam a dar certo, pois a tendência à dispersão é grande neste momento.

CANCER – 21 de junho a 22 de julho

Cancerianas iniciam a semana com a lua no signo de virgem o que da uma sensação de bem estar e positividade. Apesar dos primeiros problemas, desafios e obstáculos do novo ano você se sente confiante neste início de 2021, com bem estar e até poderosa! Este é um bom momento para encontrar e reencontrar amigos, contar e relembrar histórias dando boas risadas.

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Está será um excelente período para o leonino colocar documentos, agendas e arquivos em ordem no início de 2021 . A hora é de abrir as gavetas e armários para desapegar e organizar, pois, você vai precisar de algo em breve. Arrumar e se desfazer do que não tem mais utilidade vai lhe trazer ótimas energias

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Virginiano ótima notícia: tudo conspira a seu favor no início de 2021. Sabe aqueles planos, a conversa com o chefe, aquela paixão? Arrisque-se você vai conseguir! A semana está propícia para você começar a alcançar muitos dos seus objetivos

Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Esta será uma semana que pode ser enriquecedora libriana. No setor financeiro tudo conspira a seu favor. Trace metas, planeje, busque informações, pode até conseguir resolver dívidas e pendências bancarias. Mas lembre-se, sempre com prudência, nada de arriscar.

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Período bom para pequenas viagens, principalmente se estiver planejando folga ou mesmo férias. Curtir um local sossegado só ou bem acompanhada vai lhe fazer muito bem. Porém também é um ótimo momento para retomar os afazeres habituais, e período excelente para colocar os planos e metas para o próximo ano em prática.

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Agora sagitariano é um bom período para discutir suas relações. Você não gosta de D.R’s, mas, as arestas podem ser aparadas tanto no setor amoroso, quanto no trabalho e até com familiares. Os relacionamentos vão estar sob as luzes, em foco. Aproveite, não guarde mágoas, preocupações, incômodos ou mesmo aquele amor a ser revelado para alguém.

Capricórnio – 22 de dezembro da 20 de janeiro

A lua no signo de virgem no início de 2021 dará ao capricórnio uma sensação de que tudo encontrará o seu eixo, tudo vai se encaixar já no início de 2021. E é verdade. Preocupe-se em manter o seu ritmo, nada de acelerar ou se precipitar, isso pode piorar as coisas . Muitas vezes com um mínimo de esforço as soluções começam a aparecer.

Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Excelente período para encontrar ou se encaixar em novos grupos sócias o que pode ser altamente benéfico para você desde o início de 2021. Estas novas amizades ou parceiros comerciais poderão acompanhar o aquariano ao longo do ano, proporcionando o sucesso em seus empreendimentos, sejam profissionais ou pessoais.

Peixes – de 20 de fevereiro a 20 de março

Período bom para relacionamentos, tudo parece estar mais colorido e os céus parecem estar lhe abençoando. Podem ser encontros casuais ou um namoro, que talvez seja aquele sonho que começa a realizar. Tudo indica Início de romance que pode ser no mínimo muito interessante.

Jaciara Medeiros é especialista em Baralho cigano, mapa astrológico natal e numerologia – Whatsapp: 21 99255-3260 / Tel:21 99705–1841 vivo