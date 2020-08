Até onde conseguimos dar limite aos filhos.

Geralmente os pais, nesta correria de tempos modernos, usam os artifícios como presentes e facilidades para minimizar suas faltas físicas. Mesmo que tenham recursos, auxiliares, assistentes, babás, etc… Mesmo assim exageramos muito nas facilidades.

A internet hoje proporciona educação e muito mais, porém o que nos preocupa é o muito mais. Não tenhamos dúvida que precisamos acompanhar de perto os acesso exagerado e monitorar com frequência o que nossos filhos acessam na internet.

Não adianta presentear e não estar presente.

Temos que ter a máxima consciência de que qualquer gesto, por mínimo que seja, faz crescer os laços entre pais e filhos, intimidade não se cria, se constrói.

Essa construção é extremamente necessária com o olho no olho, abraço no abraço, coração com coração. Dizer não é extremamente necessário, pois é assim que podemos mostrar as possiblidades e impossibilidades do que é certo e do que é errado.

O não…

O não, dado com carinho e com muito dialogo, é um sim, cheio de explicações. Isso faz com que nossos filhos, de todas as idades, tenham a oportunidade de refletir ponderar e retornar a discutir qualquer assunto que esteja com dificuldade de compreensão e aceitação.

Então, queridos amigos, vamos dialogar mais, estar mais presentes dentro das nossas possibilidades e vamos priorizar cada vez mais o estar presente e o não presentear.

Quando foi a última vez que você disse não para o seu filho? E qual foi o resultado?

Edvânia Tolêdo é fundadora e presidente da Auxilium, palestrante, nordestina com formação acadêmica em administração hospitalar. Buscou aprimoramento nos segmentos de geriatria, psiquiatria, dependência química e oncologia. Preocupada com o bem-estar do próximo e munida de um olhar especializado para a autoestima das pessoas, formou uma equipe multidisciplinar em atendimento a área de saúde, que há mais de 5 anos, oferece cuidado humanizado, de excelência, auxiliando pacientes e seus familiares, atuando tanto em residências, quanto em clinicas e hospitais de referência no Rio de Janeiro (a Cooperativa Auxilium).