Comandado pela chef Dany Farah, especializada pelo Le Cordon Bleu, o Ateliê Dandan trabalha com delivery e oferece receitas de alta qualidade. Para os apaixonados por doces, a chef acaba de lançar uma linha de tortas fit, elaboradas sem lactose, sem açúcar, sem leite e sem ovos. Opções como a Torta de chocolate branco com peras e morango (R$ 190) e a Torta crunch de manga com cocada mole (R$ 190), feitas com castanhas, tâmaras e biomassa na base, o bolo de chocolate com ganache de cacau (R$ 90) e o bolo de pistache com limão siciliano (R$ 90) conquistam os paladares mais exigentes dos apaixonados por doces. Os pedidos podem ser feitos pelo Whatsapp 21 99419-8141.

Serviço Ateliê Dandan:

Delivery pelo Whatsapp: 21 99419-8141.

Entregas: em São Conrado (taxa = R$ 10) e Zona Sul e Barra da Tijuca (taxa = R$ 20).

Foto Filico