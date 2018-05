ATENÇÃO: BRT não funcionará neste sábado, 26/05

NOTA OFICIAL DO BRT:

Sem ter como abastecer seus articulados, pela falta de combustível nos postos e garagens, o BRT Rio não irá operar na manhã deste sábado, 26 de maio. Todos os serviços, nos três corredores expressos – Transoeste, Transcarioca e Transolímpica – serão suspensos por tempo indeterminado. Neste momento, os estoques de diesel das empresas consorciadas estão zerados.

Os articulados voltarão a circular tão logo se restabeleça a distribuição de combustível no estado e o Consórcio consiga abastecer o número de veículos necessário para normalizar a operação. Em nota, o BRT Rio disse: “Estamos trabalhando para conseguir repor a reserva de diesel no mais curto prazo possível. Pedimos aos nossos clientes que acompanhem nossas comunicações nas redes sociais do BRT. Assim que houver as condições mínimas para operação, retomaremos imediatamente os serviços”.

Fonte: BRT/ Centro de Operações

