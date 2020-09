Atlética Light volta com nova direção, novidades e presença de famílias

A quarentena afetou a todos, mas, para os clubes sociais foi uma catástrofe. Felizmente muitos estão voltando, como a Associação Atlética Light, para alegria principalmente dos sócios, convidados e frequentadores. Mas claro, comemoração da diretoria e praticando o novo normal.

– Verdade Ricardo. Acabamos de assumir, temos semanas e apesar de nosso ex-presidente Wagner Coe ter deixado o Light bem, são muitos os desafios. Para começar temos que nos adequar a esta nova forma de viver. Temos álcool gel por todo o clube, pedimos que usem máscaras nas áreas comuns e na entrada além de oferecer o álcool, nosso colaboradores medem a temperatura de quem chega. Portanto, segurança em primeiro lugar, mas todos são bem vindos – destaca o Presidente Flávio Nogueira

Mesmo com novidades, voz e violão ao vivo, karaokê, futebol e quiosque com delícias, parque aquático ainda é paixão

Diversificando para atrair novo público e novos sócios, a A. Atlética Light do Grajaú tem criado novas atrações. Toda sexta a diversão fica por conta de um animado karaokê com o público se divertindo entre amigos ou o show de música mecânica e voz e violão. Além do futebol em quatro campos de grama sintética. Mas as piscinas são um caso a parte. Momento em que pais, tios, avós e de bebês aos adolescentes podem se divertir, para o presidente, é o xodó da Associação Atlética Light

– Não tenha dúvida. Claro que cuidamos e damos atenção a todos os setores do clube, mas nosso parque aquático é muito frequentado e elogiado, pela limpeza e educação dos guardiões de piscina. E por ser bem grande, as pessoas elogiam porque não fica lotado. Enche mas, com espaço para todos – 0bserva o novo presidente

Novos frequentadores elogiam ambiente da Atlética Light e preocupação dos colaboradores com as pessoas

Bem localizado, na Rua Barão do Bom Retiro, coração do Grajaú a Associação Atlética Light é um dos poucos clubes sociais do Rio que resiste. Como o recente fechamento de alguns clubes, notícias de outras fazendo parceria ou mesmo cedendo seus terrenos para construtoras, famílias lamentam que estes últimos espaços essencialmente para famílias estejam acabando. Por isso quem passa um dia no LIGHT diz que se apaixona

– Vim duas vezes, fiquei na piscina, minha filha e minha sobrinha a vontade por aqui, depois almoçamos e elas escolhiam o que fazer. Porque é muito seguro e familiar, não tenho que me preocupar com elas aqui no Light. Inclusive os seguranças ficam de olho, vejo que eles até conversam com crianças menores orientando. Estou tão feliz que já vou me associar – declarava empolgada Soraia Gadelha.

ASSOCIAÇÃO ATLETICA LIGHT

Rua Barão do Bom Retiro 2002 – Grajaú