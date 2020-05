Ator Marcos Barretto usa rede social para interagir com fãs durante a pandemia

Com a necessidade de isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19, a rede social está sendo uma grande aliada de todos que querem interagir com seus fãs, como é o caso do ator Marcos Barreto, que usa o Instagram (@eumarcosbarretto) para falar com seus seguidores.

“Ser ator, sempre foi uma certeza em minha vida. Eu realmente não vejo a hora de voltar aos palcos. Com público perto. Abraços. E Chuva de afeto. Chega doer essa saudade. Se nosso público sente, imagina a gente que vive desse ofício?”, afirmou o ator que torce para que tudo volte ao normal logo.

Marcos Barretto é ator a mais de 20 anos. Atualmente ele faz parte da Cia Baiana de Patifaria. Durante sua carreira, participou de espetáculos como Mar Morto, Toda Forma de Amor – O Musical.

O ator de destaca diante do grande público, também, com espetáculos de comédia como A Bofetada e Noviças Rebeldes, com direção de Wolf Maya. Ambos da Cia Baiana de Patifaria, que tem mais de 30 anos de história. Batendo o recorde de mais de um milhão de espectadores.

Além disso, Marcos Barreto tem participação em várias campanhas publicitárias, entre outros trabalhos com audiovisual, para televisão e cinema. Merecendo destaque a sua participação mais recente no filme sobre a vida do médium e líder espírita, Divaldo Franco.