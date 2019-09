Ator Marcos Palmeira promove degustação de queijos orgânicos na Barra

O a

Hoje, 19 de setembro o ator Marcos Palmeira – o Amadeu de A Dona do Pedaço – promove, junto com o expert de queijos André Guedes, uma degustação orientada e aula sobre queijos orgânicos com insumos da fazenda Vale da Palmeira, no Estação Sabores do supermercado Zona Sul Santa Mônica, na Barra, às 19h; O investimento é de R$ 60,00, sendo que R$ 30 são revertidos em consumo no supermercado.

A inovação e a interatividade são as marcas da loja modelo do grupo Zona Sul na Barra da Tijuca. Entre as atrações idealizadas para celebrar os 60 anos da rede, o Estação Sabores é um dos espaços mais concorridos do empreendimento. Em forma de sala de aula, equipado com os mais modernos utensílios de cozinha, o local foi pensado para receber aulas diárias de culinária comandadas por nomes da cena gastronômica carioca.

Serviço

Zona Sul Santa Mônica



Marcos Palmeira e André Guedes – degustação de queijos

Quinta-feira, 19 de setembro, às 19h

Endereço: Av. das Américas 8.888 – Barra da Tijuca

Investimento: R$ 60, sendo que R$ 30 revertidos em vale compras no mercado

Por: Clarice Loureiro,

BT Comunicação – Assessoria de Imprensa