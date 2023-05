Atriz Narjara Turetta confere as hilárias histórias de Professores Aloprados

Narjara Turetta deu boas gargalhadas no domingo, 30, ao conferir o stand up Professores Aloprados”, no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana. A atriz se divertiu com as histórias contadas pelos atores – e professores – Bárbara Mamba-negra, Cadu Manhães, Carla Guapyassú e Suzana Dicks.

No espetáculo, com produção de A. Costa, os comediantes retratam o dia a dia e os ‘causos’ acumulados ao longo dos anos de magistério. Afinal, quem não tem uma boa história envolvendo professores, alunos e sala de aula que atire a primeira pedra….

Já preparando nova temporada, o time de divertidos mestres oferece à plateia piadas autorais, com um humor criativo, abusando de temas do cotidiano do magistério. Um olhar certeiro para a realidade com aquele viés criativo e leve que a gente tanto merece nos dias de hoje.