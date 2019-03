Atriz promove curso de teatro cheio de diversão para criançada na Tijuca

O curso é livre. Livre para dançar, cantar, atuar e brincar muito! A atriz e professora de teatro, ANDREZZA LEAL, abre inscrições para seu Curso de Teatro infantil, na Cia de Teatro Contemporâneo, Rio Comprido Tijuca. As aulas vão acontecer aos sábados de 10h30 ao 12h para crianças de 7 à 13 anos e segundo ela vão ser aprendizados para toda a vida.

– Nas aulas teremos jogos teatrais, improviso e interpretação. Trabalharemos o gosto pela leitura, incentivaremos o trabalho em grupo e a desinibição que auxilia tanto na vida tudo com muita diversão – prevê a professora Andrezza.

SERVIÇO

CURSO DE TEATRO INFANTIL – Cia de Teatro Contemporâneo – Rua Barão de Sertório 81 (próximo ao metrô Afonso Pena) Rio Comprido- Tijuca. Aulas sábados de 10h30 ao 12h para crianças de 7 à 13 anos

Informações – (21) 2537-5204 / email: teatro.secretaria@gmail.com OU DIRETO COM A PROFESSORA NO @andrezzalealrj no Instagram