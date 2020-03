Atualizações sobre o Coronavírus – Covid19

Fonte da imagem: https://pixabay.com/pt/users/geralt-9301/ (Pixabay License

Com o mundo em alerta, muitas coisas precisam ser esclarecidas para que você possa fazer um julgamento correto sobre o Alerta tão propagado pelas mídias.

A maior verdade dita pelos órgãos de Saúde é que todo o surto, epidemia e pandemia tem um fim. E a maior de todos os tempos será revelada agora.



Entre todos os vírus, o Coronavírus é o que mais se espalhou? (Não)

A maior contaminação que existiu no mundo foi o da Gripe Espanhola(1918), aonde não se tem um número exato sobre contaminados, mas que matou cerca de 100 milhões em todo o planeta! (Obs: A pandemia da Gripe Espanhola durou apenas 2 anos, mesmo com as condições precárias da época…).



VEJA ESSE VÍDEO ABAIXO e tenha uma visão mais completa!

(Obs: Repare entre os minutos do vídeo (1,36min e 3,48min) que a Gripe Suína foi avassaladora… e hoje nem se fala mais nela…)





Há realmente com o que se preocupar? (Sim)

O Coronavírus ainda não possui uma vacina, nem um tratamento totalmente eficaz. Ele é tratado como uma Pneumonia, mas os números de pacientes em recuperação e cura só aumentam, o que comprova que o planeta, em breve, irá controlar e quem sabe, erradicar.

O maior aliado é a informação!

Apesar de parecer que as mídias de todo o planeta estejam exagerando, as constantes notícias nos jornais acabam impulsionando as pessoas a terem um zelo ainda maior com a higiene, e também de evitar as regiões de risco.

Com isso, a contaminação está em queda.

O Brasil está em risco?

Segundo especialistas em Saúde, o Coronavírus prefere os países mais frios, aonde o inverno é mais rigoroso. E o Brasil, por ser um país tropical, as estações frias tem pouca duração e são bem mais suaves… Com uma ampla rede de hospitais e clínicas hospitalares da rede particular, além da rede pública de saúde (mesmo sendo ineficiente em muitos municípios), o país vai superar essa crise em breve, assim como o mundo inteiro, pois todas as Pandemias tem data para terminar.

Dado importante:

Nos casos dos brasileiros com o Coronavírus, TODOS contraíram o vírus em viagem à China, Coréia e Itália. O vírus não se espalhou pelo Brasil.!

Existe um Grupo de Risco? (Sim)

Pessoas com baixa imunidade, crianças, idosos e gestantes.

Outro grupo que inspira atenção é o de pessoas que possuem (Diabetes, Hipertensão ou doenças do trato respiratório).

