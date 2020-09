Aula de Dança, um grande benefício para a Terceira idade

Com a chegada da aposentadoria, muitos acreditam ter perdido status e importância, tanto em casa, como socialmente.

Esse sentimento só acelera o envelhecimento, pois o corpo e a mente ociosos passam por várias mudanças, daí surgem algumas limitações físicas.

“Para um envelhecimento saudável, é preciso ter qualidade de vida e bem-estar.

Estimular o aposentado a se adaptar ao seu novo momento, com práticas saudáveis de corpo e mente, tornam essa fase mais agradável e saudável”, explica Lu Pinheiro da Escola Jaime Arôxa em Ipanema.

Como todos nós sabemos, hormônios do bem-estar são liberados quando praticamos atividades físicas regulares. Mas não precisam ser atividades pesadas.

A Dança é uma Excelente alternativa, indicada até mesmo para a 3ª idade.

Sendo uma atividade de baixo impacto, o risco de lesão é mínimo.

Além dos benefícios da atividade física, a Dança põe você em contato com outras pessoas, sendo uma eficiente e prazerosa distração e socialização.

A alegria que a dança provoca, melhora o seu humor e afasta doenças como a depressão.

Pacientes no estágio inicial de Alzheimer se beneficiam muito com a dança, pois recebem estímulos cognitivos (a dança trabalha regiões do cérebro, responsáveis pela memória e coordenação motora).

Outros benefícios que a Dança provoca:

Melhora o equilíbrio e a flexibilidade;

Alonga e fortalece os músculos;

Melhora a capacidade cardiorrespiratória;

Aumenta a qualidade do sono;

Aumenta o equilíbrio e reduz o risco das quedas;

Aumenta a autoestima;

Auxilia a perda e a manutenção de peso;

Faz o envelhecimento chegar de forma prazerosa, e sem sofrimentos.



Como consideração final, não há restrições e nem contra-indicações para dançar.

Nem aquilo que você julga ser um limitador para você iniciar uma dança, poderá te impedir.

Hoje em dia, existem muitos equipamentos auxiliares de locomoção, turmas especiais e profissionais altamente capacitados!

Nem o maior limitador te impedirá de, aos poucos, recuperar os seus movimentos, sua flexibilidade, força, equilíbrio e alegria!

E, para aqueles que só estão esperando um pequeno estímulo, essa é a grande oportunidade de encontrar pessoas assim como você!

