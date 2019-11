Pixabay License

Aulão gratuito ajuda e descontrai estudantes na reta final do Enem

Para ajudar estudantes na reta final do Enem, a plataforma on-line Fábrica D e a universidade Unigranrio vão realizar um aulão presencial gratuito, no dia 2 de novembro, no Hotel Mercure, em Nova Iguaçu. A proposta é criar um ambiente descontraído para que os alunos fiquem mais confiantes e possam tirar suas últimas dúvidas antes da prova.

Durante o programa, os estudantes vão ter diversas dicas sobre o Enem. Por exemplo, haverá jogos, brincadeiras, paródias, revisão final de provas de humanas e redação, além de distribuição de brindes. As aulas-show vão contar com a participação dos professores da equipe do Fábrica D: Luis Mion, Alexandre Azevedo, Bruno Laert, Guilherme Matos e Arthur Soares.

Aulão Enem

Inscrições: https://portal.unigranrio.edu.br/aulao-enem-unigranrio

Data: 2 de novembro

Horário: das 9h às 12h

Organização: Unigranrio e Fábrica D

Endereço: Av. Dr. Mario Guimarães, 520 – Centro, Nova Iguaçu – RJ

