Aulas online grátis na pandemia

Projeto Vemcer oferece reforço escolar gratuito em História, Geografia, Artes, Matemática, Filosofia, Biologia e Ciências

Depois da saúde, uma das maiores preocupações dos pais durante a pandemia tem sido com a educação de seus filhos – paralisada na maioria dos casos ou, no mínimo, prejudicada. Por isso cai como uma luva a iniciativa do Projeto Vemcer de oferecer aulas de reforço escolar de História, Geografia, Artes, Matemática, Filosofia, Biologia e Ciência. E gratuitas!

Essas aulas eram oferecidas presencialmente na sede do projeto, em São João de Meriti. Com a pandemia e o necessário isolamento, agora ganham esse novo formato. O Vemcer também já oferece há algum tempo consultas psicológicas gratuitas, com grande sucesso, também no formato virtual. Informações: (21) 2786-4630 e (21) 97933-2373.

São maneiras do projeto (que acabou de completar três anos) se manter atuante, mesmo em período de isolamento social. Em tempos normais, o Vemcer atende cerca de 700 pessoas com atividades como Muay Thai, Kickboxing, Judô, Jiu Jitsu, Luta Livre, Capoeira, Fit Dance, Ginástica para a Melhor Idade e reforço escolar. Todas gratuitas. Isso sem falar em ações de empoderamento feminino e em defesa dos animais.

“O projeto surgiu da união de vários amigos, que decidiram realizar um trabalho voluntário de socialização por meio do esporte, voltado, principalmente, para crianças e adolescentes. Com o passar do tempo, verificamos que a área de abrangência poderia ser ampliada para outros segmentos da população”, explica a presidente Tatiana Figueiredo.