Aumento de casos de Dengue e óbitos assustam em 2019

Nota do Ministério da saúde informa que já estão confirmados em todo o país 596.380 casos de dengue até o dia 10 de junho deste ano. Segundo a mesma fonte, o número de casos ainda por confirmar, é bem maior: cerca 1,127 milhão.

Em 2018, no mesmo período do ano, haviam sido registrados 173,63 mil suspeitas de contaminação. Os números de hoje abrem um alerta muito grave!

Neste ano de 2019, o número de pessoas que morreram em decorrência da dengue já é 366.

No ano passado, no mesmo período, o número de mortes foi de 199. Vale informar que, o maior número de mortes se concentra na faixa etária acima dos 60 anos – 51,3 %.

O crescimento alarmante dos casos de Dengue e de óbitos foi provocado, principalmente, pelos estados de Minas Gerais e São Paulo que, entre 13 e 23/06, representaram, juntos, 96,5% do total de casos registrados no País (774,28 mil).



