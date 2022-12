Avatar 2 é a 11ª maior estreia global de um filme na história, diz jornal

Com 434,5 milhões de dólares de arrecadação, a aguardada sequência “Avatar: O Caminho da Água”, se torna a segunda maior estreia global de 2022. Fica atrás apenas de “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” (452 milhões), da Marvel. O filme de James Cameron também é, no momento, a 11ª maior estreia da história, segundo o portal Box Office Pro.

O primeiro longa-metragem da franquia foi lançado há 13 anos atrás, em dezembro de 2009, e atingiu um enorme sucesso de bilheteria e críticas. Sua continuação estava planejada para chegar aos cinemas em 2014, e Avatar 3 no ano seguinte, em 2015. Contudo, houveram diversos adiamentos, e ficou definido os lançamentos das sequências para 2022 e 2024, respectivamente.