Baile Alto Rio faz sua edição Junina no Hotel Santa Teresa RJ – Mgallery

Conhecido por seu inconfundível colorido vermelho e branco e pela vista privilegiada, o descolado Bar dos Descasados, no Santa Teresa Hotel RJ – MGallery, será mais uma vez palco de um dos mais charmosos e disputados eventos da Cidade Maravilhosa, o Baile Alto Rio, que desta vez faz sua edição junina. Vai ser neste sábado, 17 de junho, a partir das 16 horas.

A vista deslumbrante de um dos bairros mais artísticos do Rio não será a única atração. Abrindo a pista da festa o DJ Ronnie Borges, seguido pelo grupo TOCAIA, que nasceu do encontro entre quatro mulheres de múltiplas linguagens e vivências artísticas que se juntaram e misturam nesse projeto seus diferentes olhares. Com repertório diverso, o grupo TOCAIA passa por clássicos de compositores como Dominguinhos, Luís Gonzaga, Marines, Edu Lobo e Rita lee, criando releituras de músicas latino americanas como “Cuarto de Tula” e outras releituras num forró-jazz bem brasileiro e suingado, e ainda inclui um repertório autoral das musicistas do grupo. Logo após, a DJ Sô Lyma, nome bastante conhecido na cena musical da noite carioca. A atriz Dandara Mariana é a musa desta edição.

Não esperem por um Arraiá com barraquinhas de pescaria e quadrilha. Alto Rio apresenta um São João cool, que vai da raiz ao fruto com diversas releituras de clássicos da tradição junina. Gente que ama o ritmo brasileiro e acima de tudo o astral e a sinergia de um dos bairros mais boêmios da cidade. Mas não pensem que os convidados vão ficar livre do traje, ele é obrigatório e deve ser criativo. O melhor look da noite, leva 01 voucher com direito a 01 noite no luxuoso hotel, incluindo acompanhante e café da manhã.

Comidinhas típicas levarão um toque refinado Chef Luanna Malheiros, delícias como Linguiça artesanal, Salsichão com farofa crocante, Milho na brasa, Tartine de alho com queijo, Queijo coalho, Creme de milho com carne seca gratinado, Dadinho de tapioca com geleia de maçã, Aipim frito com lascas de granapadano, estarão disponíveis para compra no jardim do hotel.

A já famosa decoração do Hotel Santa Teresa, que imprime sofisticação e elegância na mistura dos materiais nobres e ecológicos das terras e culturas do Brasil ao design contemporâneo de Sergio Rodrigues, Rock Lane, Studio Vitty, Zemog e Oficina de Agosto, ganha toques festivos do designer Thiago Herrera. A festa tem assinatura do relações públicas Vinicius Belo.

E como Alto Rio é uma festa democrática, nesta edição doaremos parte da venda dos ingressos para o Retiro dos Artistas, uma instituição centenária que acolhe artistas idosos que passam por dificuldades financeiras e emocionais, abandonados pela família ou não têm onde morar.

Serviço:

Baile Alto Rio, edição Junina

Data: 17.06.2023 (Sábado)

Horário: das 16 às 23h

Atrações: Ronnie Borges, Tocaia, Sô Lyma

Ingressos: R$90,0 1º lote

R$120,00 2º lote

Como adquirir: https://www.sympla.com.br/baile-alto-rio-junino__2031479

Traje: São João

Local: Bar dos Descasados – Hotel Santa Teresa

Endereço: Rua Felício dos Santos, 15, Santa Teresa.

Informações: (21) 3380-0200